Ukrajina má nového premiéra. Vládu povede dosavadní šéf Naftohazu
Do čela ukrajinské vlády míří manažer z energetiky. Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, získal podporu výrazné většiny poslanců. V čele kabinetu chce řešit obranu země, ekonomickou stabilitu i cestu Ukrajiny do EU.
Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, v čele ukrajinské vlády střídá Juliji Svyrydenkovou. Za hlavní priority označil obranu země, ekonomickou stabilitu, cestu do EU a přípravu na zimu, která může být kvůli ruským útokům na energetiku těžší než ta minulá.
Z Naftohazu do čela vlády
Koreckyj dosud vedl energetickou společnost Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie.
Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle jeho slov obtížnější než ta minulá.
Ukrajina bude podle Financial Times moci část peněz z evropského obranného úvěru použít také na nákup čínských součástek pro drony. Vojensky to dává smysl: rozhoduje rychlost, cena a dostupnost. Politicky je to ale nepříjemné přiznání, že evropský průmysl ani po letech války neumí dodat některé klíčové komponenty v potřebném množství a čase.
Lukáš Kovanda: Brusel chce méně Číny. Realita? Bez ní zatím nesloží ani drony pro Ukrajinu
Názory
Ukrajina bude podle Financial Times moci část peněz z evropského obranného úvěru použít také na nákup čínských součástek pro drony. Vojensky to dává smysl: rozhoduje rychlost, cena a dostupnost. Politicky je to ale nepříjemné přiznání, že evropský průmysl ani po letech války neumí dodat některé klíčové komponenty v potřebném množství a čase.
„Musíme být semknutí a rozhodní, abychom ochránili lidi a zajistili životně důležité systémy státu,“ citovala Koreckého média.
Jasná většina v parlamentu
Pro nového předsedu vlády hlasovalo 289 poslanců, jeden byl proti, sedm se zdrželo a 21 zákonodárců nehlasovalo. Vyplývá to ze snímku výsledků hlasování, který zveřejnil opoziční poslanec Jaroslav Železňak.
Svyrydenková končí po roce
Koreckyj po roce střídá v čele vlády Juliji Svyrydenkovou, kterou poslanci odvolali v úterý. Demisi podala Svyrydenková v pondělí a pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, přičemž zapotřebí bylo nejméně 226 hlasů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě. Čtyřicetiletá Svyrydenková před rokem nahradila v čele kabinetu Denyse Šmyhala.
Německo chce před summitem NATO v Ankaře vyslat Kyjevu jasný signál. Kancléř Friedrich Merz v telefonátu ujistil Volodymyra Zelenského, že Ukrajina se může dál spolehnout na německou podporu, zejména v obraně proti ruským vzdušným útokům.
Merz ujistil Zelenského: Ukrajina se může na Německo dál spolehnout
Politika
Německo chce před summitem NATO v Ankaře vyslat Kyjevu jasný signál. Kancléř Friedrich Merz v telefonátu ujistil Volodymyra Zelenského, že Ukrajina se může dál spolehnout na německou podporu, zejména v obraně proti ruským vzdušným útokům.
Rozhodnout měla hlavně příští zima
Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta přistoupit k personálním změnám, je podle serveru RBK-Ukrajina příští zima. Ta bude nejspíš obtížná vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi, napsal server v pondělí.
Příměří ani mírová dohoda nejsou na obzoru, uvedly zdroje portálu.
Volatilita na akciových trzích je často spojována zejména s nejistotou pramenící v geopolitických problémech současného světa. Jenomže to je jenom půlka pravdy. Tou druhou je fakt, že klíčové indexy často obsahují obří podíl firem působící v oblasti umělé inteligence, které na dobré i špatné zprávy reagují výrazněji než jiné sektory. To má dopad na běžné investory.
Umělá inteligence jako hrdina i nepřítel investorů. Trhy kvůli AI propadají maniodepresi
Trhy
Volatilita na akciových trzích je často spojována zejména s nejistotou pramenící v geopolitických problémech současného světa. Jenomže to je jenom půlka pravdy. Tou druhou je fakt, že klíčové indexy často obsahují obří podíl firem působící v oblasti umělé inteligence, které na dobré i špatné zprávy reagují výrazněji než jiné sektory. To má dopad na běžné investory.