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newstream.cz Politika Ukrajina má nového premiéra. Vládu povede dosavadní šéf Naftohazu

Ukrajina má nového premiéra. Vládu povede dosavadní šéf Naftohazu

Ukrajina má nového premiéra. Vládu povede dosavadní šéf Naftohazu
Profimedia
ČTK
ČTK

Do čela ukrajinské vlády míří manažer z energetiky. Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, získal podporu výrazné většiny poslanců. V čele kabinetu chce řešit obranu země, ekonomickou stabilitu i cestu Ukrajiny do EU.

Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, v čele ukrajinské vlády střídá Juliji Svyrydenkovou. Za hlavní priority označil obranu země, ekonomickou stabilitu, cestu do EU a přípravu na zimu, která může být kvůli ruským útokům na energetiku těžší než ta minulá.

Z Naftohazu do čela vlády

Koreckyj dosud vedl energetickou společnost Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie.

Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle jeho slov obtížnější než ta minulá.

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Názory

Ukrajina bude podle Financial Times moci část peněz z evropského obranného úvěru použít také na nákup čínských součástek pro drony. Vojensky to dává smysl: rozhoduje rychlost, cena a dostupnost. Politicky je to ale nepříjemné přiznání, že evropský průmysl ani po letech války neumí dodat některé klíčové komponenty v potřebném množství a čase.

Lukáš Kovanda

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„Musíme být semknutí a rozhodní, abychom ochránili lidi a zajistili životně důležité systémy státu,“ citovala Koreckého média.

Jasná většina v parlamentu

Pro nového předsedu vlády hlasovalo 289 poslanců, jeden byl proti, sedm se zdrželo a 21 zákonodárců nehlasovalo. Vyplývá to ze snímku výsledků hlasování, který zveřejnil opoziční poslanec Jaroslav Železňak.

Svyrydenková končí po roce

Koreckyj po roce střídá v čele vlády Juliji Svyrydenkovou, kterou poslanci odvolali v úterý. Demisi podala Svyrydenková v pondělí a pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, přičemž zapotřebí bylo nejméně 226 hlasů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě. Čtyřicetiletá Svyrydenková před rokem nahradila v čele kabinetu Denyse Šmyhala.

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Merz ujistil Zelenského: Ukrajina se může na Německo dál spolehnout

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Německo chce před summitem NATO v Ankaře vyslat Kyjevu jasný signál. Kancléř Friedrich Merz v telefonátu ujistil Volodymyra Zelenského, že Ukrajina se může dál spolehnout na německou podporu, zejména v obraně proti ruským vzdušným útokům.

nst

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Rozhodnout měla hlavně příští zima

Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta přistoupit k personálním změnám, je podle serveru RBK-Ukrajina příští zima. Ta bude nejspíš obtížná vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi, napsal server v pondělí.

Příměří ani mírová dohoda nejsou na obzoru, uvedly zdroje portálu.

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