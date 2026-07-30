EU posílá Ukrajině dalších 84 miliard na drony a rakety
Evropská komise vyplatila Ukrajině dalších 3,47 miliardy eur, tedy přibližně 84 miliard korun. Peníze z vojenské části unijní půjčky mají posloužit k nákupu dronů, raket a stíhacích letounů Gripen.
Evropská komise ve čtvrtek vyplatila Ukrajině dalších 3,47 miliardy eur (asi 84 miliard korun) z vojenské části unijní půjčky. Peníze jsou určeny na nákup dronů, raket a stíhacích letounů, uvedla komise.
Platba navazuje na převod prvních 3,2 miliardy eur (77,4 miliardy korun) v rámci makrofinanční podpory, jehož poskytnutí oznámila šéfka EK Ursula von der Leyenová 25. června.
Ukrajina dostala další miliardy na výzbroj
Dne 30. června následovala platba 3,9 miliardy eur (94,4 miliardy Kč) a 15. července dalších 1,1 miliardy eur (26,6 miliardy Kč). Tyto peníze byly určeny především na pořízení dronů.
Celková výše unijní půjčky činí 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a její čerpání je rozděleno mezi letošní a příští rok. Z této částky je 60 miliard eur určeno na obranu a 30 miliard eur na hospodářskou a rozpočtovou podporu Ukrajiny.
„Dnes investujeme dalších 3,47 miliardy eur, abychom pomohli chránit ukrajinské nebe,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.
Ukrajina a Evropská unie podle ní zároveň dále prohlubují propojení svých obranných průmyslů. „Spojujeme průmyslovou sílu Evropy s bezkonkurenčními inovačními schopnostmi Ukrajiny,“ dodala.
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Peníze půjdou také na gripeny
Platba podle EK zahrnuje financování dalších dronů, včetně dálkových dronů s proudovým pohonem, raket a také stíhacích letounů Gripen. Cílem je pomoci Ukrajině rychle získat klíčové vybavení, které potřebuje k obraně země.
Evropská komise uvádí, že v letošním roce může prostřednictvím půjčky poskytnout až 28,3 miliardy eur na podporu obranně-průmyslových kapacit Ukrajiny. EU zároveň prohlubuje spolupráci s ukrajinským obranným průmyslem zejména při výrobě dronů, protidronových systémů a raket.
Česko se na finančních zárukách nepodílí
Poskytnutí unijní půjčky schválili letos prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by přímo využívalo zmrazený ruský majetek.
Původně měla za půjčku ručit celá Evropská unie, Česko, Slovensko a Maďarsko ale oznámily, že se na finančních zárukách podílet nebudou. Dohoda proto stanovuje, že použití unijního rozpočtu jako záruky nebude mít dopad na finanční závazky těchto tří zemí.
Půjčka je financována prostřednictvím výpůjček Evropské unie na kapitálových trzích. Ukrajina ji má splatit až poté, co od Ruska získá reparace za škody způsobené válkou. Do té doby mají ruská aktiva v EU zůstat zmrazená.
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Dvě třetiny půjčky směřují na obranu
Unijní půjčka má Ukrajině pomoci řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy už více než čtyři roky čelí ruské invazi. Dvě třetiny celé částky jsou určeny na obranné a vojenské potřeby, zbývající třetina podpoří ukrajinský rozpočet, reformy a modernizaci země.
Pro letošní rok se počítá s poskytnutím 45 miliard eur. Druhá polovina půjčky je plánována na příští rok.
V letošním roce bude z obranného balíčku ve výši 60 miliard eur vyplaceno až 28,3 miliardy eur na podporu kapacit ukrajinského obranného průmyslu, uvedla Evropská komise.
Komise zároveň zdůraznila, že ověřuje všechny smlouvy související s žádostmi Kyjeva. Kontroly mají zajistit, aby byla finanční pomoc využívána pouze na zakázky schválené Evropskou komisí a členskými státy EU.
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