Stanislav Šulc: Čínský prezident Česko tentokrát ignoruje. Slavit bychom to neměli

Čínský prezident po letech opět brázdí Evropou a slibuje hory i s horákyněmi. Zatím byl ve Francii, zastaví se také v Maďarsku a Srbsku, což logicky naznačuje, že půjde o otevírání dveří čínské invazi elektromobilů do Evropy. Na rozdíl od minulé spanilé jízdy Česko na seznamu chybí. Je to dobře? Ano, i ne.

Reklama

Vraťme se na chvíli osm let zpět. Čínský prezident Si Ťin-pching dorazil do Prahy, připil si s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem plzní a slíbil, že Čínské firmy v Česku utratí tolik peněz, že HDP země poskočí o desítky procent.

Ze slibů se nakonec mnoho nesplnilo, pár podniků sice dostalo finanční injekce či čínské vlastníky, pár miliardářů si přilepšilo, ale jinak bylo povědomí o čínských investicích výrazně vyšší než samotné investice.

Důvodem bylo i to, že Česko dostalo svého druhu pochvalu od mocnosti, o kterou malé národy a ekonomiky vždy prahnou. Stali jsme se přítelem většího kluka, který v globální hře hraje významný part. A to se vždycky hodí. A nějak nám při tom unikalo, že jsme součástí jednoho takového hráče, tedy Evropské unie.

Než stačily z Číny přiletět slíbené miliardy, politické i ekonomické klima se začalo zase přetáčet, navíc se ve světě odehrály zásadní změny. Za Česko tak Čína zase tolik nakonec utratit nemusela.

Stanislav Šulc: Pátek, pondělí, nebo středa? Jak bude vypadat čtyřdenní pracovní týden Názory Aktuální dvojice svátků, tedy oslavy Svátku práce a Dne osvobození, vyšly tento týden na středu. A staly se tak zajímavou laboratoří toho, který den by se měl zvolit za příští volný den. Ačkoli debata o čtyřdenním pracovním týdnu po pandemii utichla, zkrácení pracovního týdne je nevyhnutelné. A středa se ukazuje z mnoha důvodů jako nejrozumnější volba. Stanislav Šulc Přečíst článek

Účet za fabriky bude dražší

Letos se podobné pocty dočkají Maďaři a Srbové. Právě tam nyní míří čínský prezident Si Ťin-pching. A také jim toho jistě hodně naslibuje. Zejména v případě Maďarů nejspíš bude účet o dost dražší než za Česko.

Očekává se, že Si Ťin-pching v Maďarsku bude prosazovat co největší možnou expozici čínské elektromobility. Ta je sice považována za nejrozvinutější na světě, zároveň se v Evropě dostává do kolize se starými pořádky automotive průmyslu, zároveň s tím, že se Evropě nelíbí pravděpodobně přílišná podpora automobilek ze strany státu.

To je ale jen část příběhu. Tou druhou částí je potřeba čínských značek získat evropskou základnu, aby je Evropané začali považovat tak trochu za své. Jak se podařilo značkám korejským.

Stanislav Šulc: Dvě dekády nepochopení. Češi v EU stále tápou a budou dál Názory Vrchnost, úřad, abstraktní a vzdálená entita, která rozhoduje o nás bez nás bez respektu a znalosti našich specifik. Takto vnímá velká část českých občanů Evropskou unii i dvě dekády po vstupu do tohoto nadnárodního politického celku. A veškerá debata se smrskla na to, jestli nám EU dává dostatek peněz jako bolestné. ČR je tak po dvou dekádách tápající, nikoli tepající srdce Evropy. Stanislav Šulc Přečíst článek

Investice pro budoucnost

Česko by podobnou roli nejspíš pro Čínu sehrát nemohlo. A nejspíš ani nechtělo. Asi by nebylo úplně pochopitelné pro místní automotive, že na jedné straně jsme nejhlasitějšími odpůrci elektromobility, na straně druhé jejímu nejkontroverznějšímu hráči meteme cestičku do Evropy.

Přesto oslavovat, že nás Čína nechce opět využít ve svých globálních hrách, asi není na místě. Objem přímých zahraničních investic do České republiky nijak závratně neroste. A co víc, nemíří sem zásadní investice průmyslů budoucnosti. O případné gigafactory se raději už ani nemluví, velká fabrika na čipy vyroste za česko-německou hranicí u Drážďan.

Česko je spolkovou zemí

Aktuální nenávštěva prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku je tedy nejlépe vnímat jako přiznání našeho skutečného místa v aktuální globální hře. Jsme spolkovou zemí. Přes Německo velká část české práce, kapitálu i know-how nakonec končí v Číně, taktéž spousta čínských peněz přes Německo zase nakonec přiteče do Česka. Je to tak bezpečnější a vlastně i lepší.

Ostatně oni to možná velmi brzy pochopí i Maďaři a Srbové. Teď dostali tu pochvalu od velkého kluka. Za pár let může být situace o poznání jiná.