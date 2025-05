Merz dává ultimátum Kremlu: Zpřísníme sankce, pokud nepokročí jednání o míru

Evropská unie zpřísní protiruské sankce, pokud do konce týdne nepokročí jednání o ukončení války na Ukrajině. Po jednání s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj je na tahu v jednáních o konci války výhradně Rusko. Případné nové sankce proti režimu prezidenta Vladimira Putina by se týkaly energetického sektoru a finančního trhu.

„Teď je to opravdu na Putinovi... Míč leží výhradně na ruské straně,“ uvedl Merz. Moskvě dal čas do konce týdne, aby pokročila jednání o ukončení války na Ukrajině, kterou před více než třemi lety na Putinův rozkaz Rusko rozpoutalo. V případě, že se situace nezmění, přistoupí podle kancléře Evropská unie k „výraznému zpřísnění sankcí“.

Merz připomněl, že EU už pracuje na sedmnáctém balíku sankcí proti Rusku, který by se mohl podle něj zaměřit mimo jiné na takzvanou stínovou flotilu. Mezi lodě takzvané stínové flotily se řadí stárnoucí tankery, které Moskva využívá pouze neoficiálně, aby obešla západní sankce na vývoz své ropy.

Podle řeckého premiéra Mitsotakise musí hrát Evropská unie v jakýchkoli jednání o míru na Ukrajině ústřední roli.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se o víkendu setkal s Merzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem a polským premiérem Donaldem Tuskem. Rusku navrhli nejméně třicetidenní bezpodmínečné příměří, které mělo začít v pondělí, v opačném případě pohrozili přijetím dalších rozsáhlých sankcí proti Rusku. To pak v noci na pondělí vyslalo proti Ukrajině více než stovku dalších dronů.

Putin na návrh příměří přímo nereagoval, ale přišel s protinávrhem na přímá jednání v Istanbulu. Zelenskyj odpověděl, že ve čtvrtek bude v Turecku na Putina osobně čekat. Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uvedl, že pokud Putin do Turecka nepřijede, bude to konečný signál, že Rusko nechce válku ukončit.

Aktualizováno Macron: Pokud bude Rusko odmítat příměří, přitvrdíme v sankcích Politika Pokud bude Rusko i nadále blokovat příměří, zvýší na něj Evropa ve spolupráci se Spojenými státy tlak. Dnes to na síti X uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron, který přicestoval do Kyjeva, kde se bude konat setkání schůzka vrcholných představitelů takzvané koalice ochotných. Podle Macrona se bude v Kyjevě také jednat o tom, jak Ukrajině zaručit v budoucnosti bezpečnost. ČTK Přečíst článek