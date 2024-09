Máme svázané ruce. Mongolsko se omlouvá, že nezatklo Putina

Omlouváme se všem, máme svázané ruce. Tak mongolská vláda reagovala na pondělní obejití mezinárodního zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina, po jeho příletu do země.

Ruský prezident Vladimír Putin do mongolské metropole Ulánbátar přiletěl v pondělí. Od loňského března, kdy na něj soud vydal kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska, jde o jeho první návštěvu v zemi, která podepsala římský status ICC.

V úterním prohlášení mluvčí mongolské vlády uvedl, že země se nachází v pozici energetické závislosti na Rusku, takže je obtížné spoutat Putina na základě příkazu Mezinárodního trestního soudu (ICC) za válečné zločiny na Ukrajině, cituje server Politico.

Mongolská závislost

„Mongolsko dováží 95 procent svých ropných produktů a více než 20 procent elektřiny z našeho bezprostředního sousedství. Tyto dodávky jsou zásadní pro zajištění naší existence a existence našich lidí,“ uvedl mluvčí. Mongolsko, rozlehlá země s 3,3 miliony obyvatel, leží mezi Ruskem a Čínou a musí tedy se sousedy udržovat dobré vztahy, což neovlivnila ani ruská invaze na Ukrajinu.

Před Putinovou návštěvou vyzvala Ukrajina Mongolsko, aby ruského prezidenta vydalo soudu v Haagu. Evropská unie vyjádřila obavy, že Mongolsko zatykač nevyplní. Mongolsko leží na trase plánovaného nového plynovodu spojujícího Rusko s Čínou. Plynovod nazvaný Síla Sibiře 2 je součástí ruské strategie, jak kompenzovat ztrátu většiny evropského odbytiště po rozpoutání války proti Ukrajině.

