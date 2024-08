Lipavský: Rusko nás chce rozdělit. Občany musíme oslovit dříve, než kremelská propaganda

Ruské imperiální ambice nemají žádná omezení, dokud je nestanovíme. V projevu při zahájení druhého dne bezpečnostní konference Globsec v Praze to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Vítězství Ruska nad Ukrajinou by vedlo k nestabilitě Evropy, uvedl šéf diplomacie.

„Ukrajina odvážně odolává ruské agresi už dva a půl roku. Bojuje i za nás. Musíme politicky i vojensky podporovat její boj za svobodu a nezávislost. Muniční iniciativa, kterou jsme předložili, a reakce na ni z dalších zemí mi dokazuje, že to zůstává naším sdíleným cílem,“ poznamenal ministr.

Hlavním cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je podle Lipavského rozebrat Evropu a změnit evropskou bezpečnostní architekturu. „Je naivní si myslet, že kdyby Rusko na Ukrajině zvítězilo, jeho tanky se zastaví na jejích západních hranicích,“ uvedl Lipavský. Ruské vítězství by podle něj zásadně narušilo bezpečnost a stabilitu Evropy.

Vzdor ruskému imperialismu je zásadní i pro zachování světa založeného na Chartě OSN a mezinárodním právu, míní Lipavský. „Je zásadní, abychom nadále žili v prostředí, ve kterém převládá síla mezinárodního práva, nikoli právo silnějšího. Závisí na tom naše bezpečnost a prosperita,“ řekl.

Polarizovaná společnost

Nedávné volby v Evropě i jinde podle Lipavského ukazují, že společnosti jsou stále více polarizované. „Střední Evropa je oblastí, kde politická polarizace je jednou z nejsilnějších na kontinentu. Rusko nás chce rozdělit a podporuje populisty ze všech stran, nezávisle na tom, zda jsou levicové, nebo pravicové,“ konstatoval ministr. Jedním z řešení je podle něj důraz na strategickou komunikaci. „Musíme oslovit lidi dříve, než kremelská propaganda,“ podotkl.

Podle šéfa diplomacie je nutné využít existující zákony, které mohou pomoci omezit ruský vliv, podněcování k nenávisti, k násilí, šíření alarmistických zpráv nebo odmítání a ospravedlňování genocidy. „Využijme sankční mechanismy. Vyšetřujme ruské zásahy do voleb. Požadujme větší odpovědnost a zapojení se od digitálních platforem,“ řekl.

Neexistuje žádné zázračné opatření, které by vyřešilo celý problém, míní Lipavský. „Ale nechat zahraniční mocnost zneužívat naši svobodu slova a médií, tím nechráníme demokracii. Tím ukazujeme nedostatky v naší politice,“ dodal. Pro skutečnou ochranu hodnot je nutné mít odvahu konat, doplnil ministr.