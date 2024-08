Lavrov: Zahráváte si s ohněm, třetí světová válka by se neomezila jen na Evropu

Západ si zahrává s ohněm, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít zbraně, které od něj získala, k útokům v hloubi ruského území, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Spojené státy podle agentury Reuters varoval, že třetí světová válka by se neomezila na Evropu.

Lavrov, který stojí v čele ruské diplomacie přes 20 let, řekl, že Západ se snaží válku na Ukrajině eskalovat. Podle něho si „říká o problémy“, když uvažuje o žádosti Kyjeva ohledně zmírnění pravidel pro používání zbraní dodávaných od jeho spojenců.

Ruský prezident Vladimir Putin po průniku ukrajinské armády do Kurské oblasti řekl, že na něj Moskva odpovídajícím způsobem zareaguje.

Jak ukončit válku s Ruskem? Zelenskyj má plán, který chce představit v USA Politika Kyjev má plán na ukončení války s Ruskem, chce ho představit současnému americkému prezidentovi i jeho dvěma možným nástupcům po listopadových volbách, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který hovořil i o současné ukrajinské operaci v Kurské oblasti. Podle agentury Reuters Zelenskyj rovněž potvrdil úspěšný test první balistické rakety ukrajinské výroby. ČTK Přečíst článek

Reuters připomíná, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu předloni v únoru Putin opakovaně varuje před nebezpečím většího konfliktu se zapojením jaderných mocností. Zároveň ale tvrdí, že Rusko konflikt s NATO nechce.

Jako děti se zápalkami

„Znovu potvrzujeme, že zahrávat si s ohněm - a oni jsou jako děti hrající si se zápalkami - je nebezpečná věc pro dospělé strýce a tety, kterým byly svěřeny jaderné zbraně,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že Američané „debaty o třetí světové válce spojují s něčím, co když se nedej bože stane, se bude týkat výhradě Evropy“.

Rusko podle Lavrova „vyjasňuje“ svoji jadernou doktrínu. Ta v současnosti předpokládá „přísně obranné“ použití jaderných zbraní v případě útoku na Rusko zbraněmi hromadného ničení nebo v případě jeho napadení konvenčními silami, které bude „ohrožovat samotnou existenci státu“.

Problémy ukrajinské armády. Nováčci v jejích řadách utíkají z boje a bojí se střílet Politika Někteří noví ukrajinští vojáci odmítají střílet po nepříteli. Jiní podle velitelů i dalších vojáků mají potíže rozebrat a složit zbraň nebo provést základní pohyby potřebné v boji. Několik jich dokonce zcela opustilo své pozice a z boje zběhlo. ČTK Přečíst článek

Šéf ruské civilní rozvědky SVR Sergej Naryškin dnes uvedl, podobně jako to už dříve učinili jiní ruští představitelé, že do příprav ukrajinské operace v Kurské oblasti byly zapojeny Spojené státy. Podle Lavrovova náměstka Sergeje Rjabkova je zapojení Američanů „zřejmá skutečnost“.

Podle listu The New York Times poskytly Spojené státy a Británie Ukrajině ve dnech před jejím vpádem do Kurské oblasti satelitní snímky a další informace o tomto regionu. Cílem bylo pomoci Ukrajincům sledovat ruské posily.