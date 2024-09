OBRAZEM: Nastoupené jednotky i jednání ve „stanu“. Putin je v Mongolsku

Ruský prezident Vladimir Putin je v Mongolsku. Na místě se již setkal se svým protějškem Uchnágínem Chürelsüchem. Na programu má být jednání mezi oběma stranami a podpis dokumentů. Putinova návštěva je sledovaná i kvůli tomu, že je na ruského vůdce vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu, který Mongolsko přijalo. Podle dostupných informací však zatím návštěva Putina probíhá v klidu.

Namísto případného zatčení tak přišel uvítací ceremoniál pro ruského prezidenta. Už před návštěvou vyzvala Ukrajina Mongolsko, aby ruského prezidenta vydalo soudu v Haagu. Evropská unie vyjádřila obavy, že Mongolsko zatykač nevyplní. Ten byl na Putina uvalen kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska. Zatykač dosud přijalo 124 zemí včetně Česka. Jurisdikci ICC naopak neuznává například Rusko, Spojené státy nebo Čína.

FOTOGALERIE: Jak probíhalo přivítání Putina v Mongolsku?

