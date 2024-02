Putin poskytl rozhovor americkému novináři nevalné pověsti

Ruský prezident Vladimir Putin poskytl v Moskvě rozhovor bývalému moderátorovi Fox News Tuckerovi Carlsonovi. O čem spolu diskutovali se svět dozví pravděpodobně zítra. Mezitím internet řeší nevalnou pověst a neprofesionální a nekritický přístup Carlsona ve vztahu k vybrané politické elitě. Jestli jde o dalšího šiřitele kremelské propagandy se ukáže již zítra.

Kreml ve středu potvrdil rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina s bývalým moderátorem televizní stanice Fox News Tuckerem Carlsonem. Podle mluvčího Dmitrije Peskova už jeho šéf interview kontroverznímu moderátorovi poskytl. List The Wall Street Journal s odkazem na informované zdroje píše, že rozhovor bude zveřejněn pravděpodobně ve čtvrtek na Carlsonově webu a síti X. Reuters píše, že Putin interview poskytl v úterý.

„Ano, mohu to (poskytnutí interview) potvrdit,” reagoval na dotazy novinářů Peskov. „Má pozici, která se liší od ostatních (západních médií,”uvedl o Carlsonovi kremelský mluvčí. Prohlásil, že Carlson nezastává proruský nebo proukrajinský postoj, nýbrž je proamerický. „Přinejmenším kontrastuje s pozicí tradičních anglosaských médií,” řekl Peskov, který západní média podle agentury Reuters obvinil, že zaujímají jednostranný postoj vůči Rusku.

Carlson, který byl v minulosti vnímán jako člověk blízký americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi, o interview informoval v úterý. Připustil, že udělat podobný rozhovor přináší rizika, ale své rozhodnutí hájil: „Je to naše práce, je to žurnalistika. Naší povinností je informovat veřejnost.”

Carlson je prvním americkým moderátorem, jemuž Putin poskytl rozhovor od chvíle, co před dvěma roky ruská vojska napadla Ukrajinu. Moskvu navštívil v době, kdy ruské úřady navzdory protestům Západu zadržují ve vazbě dva americké žurnalisty: Evana Gershkoviche z listu The Wall Street Journal obviněného ze špionáže a rusko-americkou novinářku s bydlištěm v Praze Alsu Kurmaševou, která pracuje pro Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Tu Moskva obviňuje, že se úřadům neohlásila jako „zahraniční agent”, což je ruský termín pro osoby, kterou jsou podle ruského mínění pod zahraničním vlivem.

Podle deníků The Guardian a The New York Times (NYT) je Carlson relativně populární osobností. Známým se stal ještě jako moderátor konzervativně a republikánsky nakloněné stanice Fox News, kdy mimo jiné zesměšňoval podezření, že se Rusko vměšovalo do amerických prezidentských voleb. Později kritizoval Washington za podporu Ukrajiny čelící ruské agresi a naznačoval, že ruská invaze do sousední země je chybou Západu.

Trumpův favorit

Kritik Putinova režimu Bill Browder na X napsal, že by si přál, aby lidé přestali označovat Tuckera Carlsona za novináře, protože novinář je někdo, kdo je objektivní, zatímco Tucker Carlson ve svém programu „drze lže“. „Jeho lži stály Fox News 787 milionů dolarů. Jeho práce v Moskvě pro Putina bude stát svět mnohem víc,“ předpověděl Browder.

„Zatímco Rusko vede genocidní válku, aby vyhladilo Ukrajince, a na Putina vydal zatykač Mezinárodní trestní soud, americký občan a influencer Tucker Carlson je v Moskvě? Buď je mimořádně hloupý, anebo úmyslně zlý. Omluvit to nejde,“ napsal na X Browder, který svého času působil v Rusku jako investor - než jeho spolupracovník Sergej Magnitskij obvinil úředníky z ruského ministerstva vnitra z okrádání státního rozpočtu, aby vzápětí byl zatčen a uvězněn ve vyšetřovací vazbě, kde nakonec za nejasných okolností přišel o život. Browder se pak zasadil v západních zemích o přijetí zákonů pojmenovaných po Magnitském, umožňujících stíhat a postihovat sankcemi ruské představitele za porušování lidských práv.

Fox News s Carlsonem rozvázala pracovní poměr loni v dubnu, načež moderátor založil vlastní pořad „The Tucker Carlson Encounter” (Setkání s Tuckerem Carlsonem), který vysílá na síti X a propaguje na svém webu. Po odchodu z Fox News Carlson upoutal pozornost především rozhovorem s bývalým prezidentem a zároveň pravděpodobným republikánským kandidátem v letošních amerických prezidentských volbách Donaldem Trumpem, kterému kladl nekonfliktní dotazy. Trump loni v listopadu naznačil, že by o Carlsonovi byl ochotný uvažovat jako o svém viceprezidentovi a uvedl, že ho má rád a že moderátor má „skvělý selský rozum“.