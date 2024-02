Rusové ženou český NET4GAS před arbitrážní soud

Ruská společnost Gazprom Export požádala arbitrážní soud v Petrohradě o zahájení arbitrážního řízení v souvislosti s českou firmou NET4GAS, která v České republice provozuje přepravní soustavu pro zemní plyn. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS, která se odvolává na spisy arbitrážních případů. Podrobnosti podle ní nejsou k dispozici.

Společnost NET4GAS začátkem loňského roku uvedla, že neobdržela poslední měsíční platby od svého hlavního ruského partnera, které jí náležely na základě smluv s touto firmou. Její název tehdy neuvedla. Důvody, proč ruský dodavatel za přepravní kapacity plynu přestal platit, firma podle svých slov tehdy zjišťovala.

Český provozovatel plynovodů také tehdy oznámil, že jednání s ruskou společností byla neúspěšná a že se proti ní rozhodl zahájit arbitráž, podotkl TASS.

NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v Česku; provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích. V prosinci loňského roku dokončil státní podnik ČEPS nákup a převzetí zadlužené firmy NET4GAS Holdings, kterou do té doby napůl vlastnilo konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent.

Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 začala Evropa ještě více snižovat dovoz ruského plynu. Předloni v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy podmořský plynovod Nord Stream 1, kterým Rusko posílalo plyn do Německa a dál do Evropy, a také čerstvě dokončený plynovod Nord Stream 2, kterým další plyn Rusko plánovalo posílat.

„Gazprom společnosti NET4GAS neplatí od sklonku roku 2022. Ruský kolos si v minulosti pronajal plynovody na českém území, aby jimi mohl dodávat plyn z potrubí Nord Stream ze severu Německa do jeho jižní části, do Rakouska, Itálie a na Slovensko,“ uvedl tento týden hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Po zničení plynovodů Nord Stream Gazprom podle něj evidentně neviděl důvod, proč by měl firmě NET4GAS dál platit za pronajatou plynovodní kapacitu. „Jenže podle české strany platbu ukončil dříve, než právoplatně mohl,“ dodal Kovanda.