Lídři EU vyzvali Rusko k ukončení války. Kromě Orbána

Prezidenti a premiéři 26 členských zemí Evropské unie se v Bruselu shodli na další podpoře bránící se Ukrajiny. Potvrdil to unijní zdroj. Vyzvali rovněž Rusko, aby ukázalo skutečnou politickou vůli ukončit válku, kterou rozpoutalo svým útokem na sousední zemi v únoru 2022. Proti byl maďarský ministerský předseda Viktor Orbán. Text proto nemá obvyklou závaznost oficiálních závěrů summitu, k jejichž schválení je potřeba jednomyslný souhlas všech zemí.

Na úvod dvouhodinového jednání o situaci na Ukrajině se s unijními lídry spojil přes videokonferenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle prohlášení, které zveřejnil na svých stránkách v narážce na Orbánovy kroky mimo jiné řekl, že je „protievropské, když jeden člověk blokuje rozhodnutí, která jsou důležitá pro celý kontinent nebo která již byla dohodnuta“.

„Je smutné, že to říkám, ale určitý tlak je zapotřebí také v rámci Evropy, aby se zajistilo, že se cokoli slíbeného skutečně stane. A mluvím o přístupových rozhovorech Ukrajiny s EU a řešení některých zásadních otázek pro evropskou jednotu,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina podle něj splnila potřebné požadavky, nicméně nastaly vážné potíže s otevřením prvního, ale i dalších vyjednávacích klastrů. „Evropské úsilí, které by mělo přinést více bezpečnosti a míru, je tak neustále bržděno. A myslím si, že to je špatně. Evropa musí mít způsob, jak zabránit jednotlivých aktérům blokovat to, co je pro všechny důležité,“ dodal ukrajinský prezident.

„Evropská rada znovu vyjadřuje svou podporu komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru založenému na zásadách Charty OSN a mezinárodního práva a vítá veškeré úsilí o dosažení takového míru,“ stojí v textu o Ukrajině podpořeném 26 státy. Jejich premiéři či prezidenti rovněž uvítali společné prohlášení Ukrajiny a Spojených států po jejich setkání v Saúdské Arábii, včetně návrhu na dohodu o příměří, humanitární úsilí a obnovení sdílení zpravodajských informací a bezpečnostní pomoci USA. „Evropská rada vyzývá Rusko, aby prokázalo skutečnou politickou vůli ukončit válku,“ dodává text.

Co vadí Maďarům?

Maďarští diplomaté dali dopředu najevo, že jejich země závěry týkající se Ukrajiny nehodlá podpořit. Vadí jim zejména vyjádření, že si Evropská unie zachovává svůj přístup „mír prostřednictvím síly“. Ten vyžaduje, aby Ukrajina byla v co nejsilnější pozici pro případná vyjednávání, což znamená pokračování vojenské pomoci bránící se zemi.

„Evropská unie i nadále odhodlána, v koordinaci s podobně smýšlejícími partnery a spojenci, poskytovat Ukrajině a jejímu lidu další komplexní podporu, protože uplatňuje své přirozené právo na sebeobranu proti ruské útočné válce,“ říká prohlášení 26 lídrů EU. Text rovněž hovoří o připravenosti Evropské unie zesílit tlak na Rusko, a to i prostřednictvím dalších sankcí. Zejména pobaltské země, ale i Česko podporují co nejrychlejší projednání a schválení dalšího, již 17. balíčku sankcí proti Rusku.

„V souladu s unijním právem by měl ruský majetek zůstat zmrazený, dokud Rusko neukončí svou útočnou válku proti Ukrajině a nenahradí jí škody způsobené touto válkou,“ dodává dokument s tím, že „spravedlivý a trvalý mír je v nejen v zájmu Ukrajiny, ale i Evropy“.

