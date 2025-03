Kreml označil Evropu za válečnou stranu

Rusko obvinilo Evropu z militarizace a označilo ji za válečnou stranu. Podle státní agentury TASS se takto vyjádřil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který dále prohlásil, že takový přístup Evropy je v kontrastu s postojem prezidentů Ruska a Spojených států Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Rusko už více než tři roky vede válku proti sousední Ukrajině.

„Každý den slyšíme z Bruselu mnoho signálů. Hlavně se signály ze strany Bruselu a evropských metropolí týkají plánů na militarizaci Evropy, což je v zjevně v rozporu s postojem prezidentů Ruska a USA hledat způsoby, jak vstoupit do procesu mírového urovnání. Evropa se zatím sama militarizuje a spíše se změnila ve válečnou stranu,“ prohlásil Peskov.

Západ se po ruském vpádu na Ukrajinu postavil na stranu Kyjeva, kterému poskytl mimo jiné podporu v podobě dodávek zbraní, a na Rusko kvůli jeho agresi uvalil sankce. USA po lednovém příchodu Trumpa do Bílého domu pozměnily postoj ke konfliktu v deklarované snaze o rychlé ukončení bojů a obnovily komunikaci s Rusy.

Putin na klid nekývl

Minulý týden Washington navrhl třicetidenní celkové příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, na což Kyjev přistoupil. Putin na Trumpův požadavek co nejrychlejšího klidu zbraní nekývl. Tento týden se šéf Bílého domu od šéfa Kremlu dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento typ částečného klidu zbraní podpořil. Zároveň obě země dále informují o nepřátelských vzdušných útocích na své území.

USA mezitím oznámily, že v neděli v Saúdské Arábii začnou jednání o příměří. Podle Zelenského se sejdou týmy na technické úrovni, aby projednaly zastavení bojů v energetickém sektoru a na moři. Peskov dnes podle TASS uvedl, že jednání mezi americkou a ruskou skupinou na technické úrovni by se mohlo odehrát v nejbližších dnech. „Nemusí to být neděle, v současné době se domlouvají poslední detaily,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta s tím, že rozhovory by se mohly uskutečnit na začátku příštího týdne.

Zatím není jasné, zda se američtí představitelé setkají s ukrajinským i ruským týmem ve stejný den, nebo zda existuje možnost třístranných rozhovorů, které by zahrnovaly přímá jednání delegací z Kyjeva a Moskvy, podotkla agentura AFP.

V Evropě se v poslední době odehrává zvýšené diplomatické úsilí, které reaguje na změnu v zahraniční politice USA. Některé evropské země v poslední době zintenzivnily snahy o posílení evropské obrany a zároveň se nadále snaží podporovat Ukrajinu. Usilují o zvýšení vojenských výdajů kvůli obavám, že Spojené státy už nejsou odhodlány podporovat evropskou obranu, píše AFP. Londýn a Paříž jsou v čele snah o vytvoření takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí připravených zúčastnit se případné mírové mise na Ukrajině po zastavení bojů.