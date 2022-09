Růst cen v EU překročil 10 procent. Česko má pátou nejvyšší inflaci v unii

Míra inflace v Evropské unii v srpnu vystoupila na rekordních 10,1 procenta, zatímco v červenci činila 9,8 procenta. Ve své konečné zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace o dvě desetiny procentního bodu klesla, s hodnotou 17,1 procenta je ale pátá nejvyšší v unii.

V eurozóně inflace vystoupila na 9,1 procenta z červencových 8,9 procenta, potvrdil Eurostat svůj předběžný údaj zveřejněný před dvěma týdny. Loni v srpnu byla míra inflace výrazně nižší, v eurozóně činila tři procenta, v celé EU pak 3,2 procenta.

Nejnižší inflaci měla v srpnu Francie (6,6 procenta), a to díky zafixované ceně elektřiny. Dále pak Malta (7,0 procenta) a Finsko (7,9 procenta). Naopak nejvyšší zůstává inflace v trojici pobaltských států - v Estonsku činila 25,2 procenta, v Lotyšsku 21,4 procenta a v Litvě 21,1 procenta.

Výrazně se zvyšují ceny i v Maďarsku, kde míra inflace vystoupila na 18,6 procenta. To je výrazný skok proti červenci, kdy byla na 14,7 procenta. Maďarsko tak odsunulo na pátou příčku Českou republiku, která se v minulých měsících držela na čtvrtém místě.

Obchodníci dohánějí covidové ztráty

Česká harmonizovaná inflace podle statistiky Eurostatu poklesla z 17,3 procenta na srpnových 17,1 procenta.

„Asi nikoho nepřekvapí, že za přední místo v evropském pořadí ČR vděčí zdražování všech hlavních položek ve spotřebitelském koši. Přehlédnout proto nelze nejenom nárůst nákladů na bydlení o celou čtvrtinu, ale i výrazně rychlejší růst cen potravin, osobních automobilů nebo třeba pohonných hmot nebo aktuálně i u dovolených,” okomentoval statistiku Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Za „naprosto unikátní” označil Dufek vývoj u cen oblečení a obuvi a v oblasti HORECA, který se v Česku vymyká celoevropským číslům. „Zatímco ceny oblečení a obuvi v celé unii vzrostly o 3,1 procenta, v ČR toto zboží zdražilo za poslední rok o téměř 19 procent. V restauracích ceny poskočily o čtvrtinu, v EU ani ne o osm procent.

Rychle rostoucí ceny v ČR odrážejí nejenom vyšší náklady nebo snahu obchodníků dohnat covidové ztráty, ale i ochotu spotřebitelů za zboží a služby platit vyšší ceny. Prostor pro zbytné nákupy se ale v důsledku rychle rostoucích nákladů na bydlení rychle tenčí.

V každém případě inflaci v ČR ještě přiživí nové ceníky energií, které lze očekávat na podzim, a na druhé straně ji přibrzdí vysoké srovnávací základy.

„Inflace bude proto časem zpomalovat, ale nikoliv proto, že by se zlevňovalo, ale už se ceny budou meziročně srovnávat s vysokou základnou druhého pololetí 2021,” uzavřel Dufek.

Ve srovnání s červencem se roční míra inflace ve dvanácti členských zemích EU snížila, ve zbylých patnácti vzrostla. V eurozóně k inflaci nejvíce přispěly energie, a to podílem 3,95 procentního bodu. Následovaly potraviny, alkohol a tabák (+2,25 bodu), služby (+1,62 bodu) a neenergetické průmyslové zboží (+1,33 bodu).

