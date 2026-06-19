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Lékaře čeká povinná elektronická dokumentace. Platit má od roku 2029

Ordinace čeká digitalizace
iStock
nst
nst

Zdravotnická dokumentace by se měla od roku 2029 vést povinně elektronicky. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona o elektronizaci zdravotnictví, která počítá i s dřívějším zavedením povinných e-žádanek na vyšetření. Změny mají usnadnit sdílení zdravotních dat mezi lékaři a omezit zbytečné opakování vyšetření.

Lékaři by měli od roku 2029 povinně vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě. Počítá s tím novela zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Termíny představilo Národní centrum elektronického zdravotnictví, které ministerstvo zřizuje.

Podle centra nemá jít jen o prosté převedení papírových formulářů do počítače. Cílem je vytvořit systém, který umožní bezpečné sdílení strukturovaných zdravotních dat mezi oprávněnými zdravotníky.

E-žádanky přijdou dříve než povinná dokumentace

Ještě před povinnou elektronickou dokumentací mají být zavedeny povinné e-žádanky. Od července 2027 by se měly týkat zobrazovacích vyšetření, rehabilitací a konsilií. O půl roku později, tedy od začátku roku 2028, mají následovat žádanky na laboratorní vyšetření.

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Růst platů zdravotníků v příštím roce by se měl držet v rozmezí úhradové vyhlášky, v níž by se měly platby zařízením zvýšit o dvě až tři procenta. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Odmítl návrh ODS na zvýšení poplatku za pohotovost, cesta k udržitelnému financování zdravotnictví je podle něj ve zvyšování efektivity například posilováním primární péče.

ČTK

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Lékaři mohou e-žádanky vydávat už od začátku letošního roku, zatím však dobrovolně. Ministerstvo si od jejich širšího využívání slibuje mimo jiné úspory. Pokud budou mít lékaři lepší přehled o nedávno provedených vyšetřeních pacienta, nebude nutné některá z nich zbytečně opakovat.

Ministerstvo už investovalo miliardu korun

Do projektů elektronizace zdravotnictví investovalo ministerstvo zdravotnictví zhruba miliardu korun. Podle ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví Petra Foltýna se systém po letech budování základní infrastruktury posouvá do fáze, kdy se začne výrazněji promítat do každodenní praxe lékařů i pacientů.

Elektronizace zdravotnictví v Česku postupuje po jednotlivých krocích. Jedním z nejznámějších je elektronický recept, který lékaři povinně používají od roku 2018. Pacienti ho mohou dostat například formou SMS, e-mailu, v mobilní aplikaci nebo vytištěný na papíře. V lékárně ho lze načíst také z občanského průkazu.

Změny souvisejí i s evropskými pravidly

Sdílení zdravotních dat požaduje také Evropský prostor pro zdravotní data, na jehož zavedení se dohodly členské státy Evropské unie. Jeho cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení zdravotních údajů napříč EU a zároveň posílit práva pacientů při nakládání s jejich zdravotními daty.

Součástí dalšího rozvoje elektronizace má být také sdílení zdravotnické dokumentace a rozšiřování mobilní aplikace EZKarta, která vznikla z covidové aplikace Tečka. Lidé v ní mají například údaje o očkování nebo výsledky vyšetření. Do budoucna by se přes aplikaci či webový portál mohli také objednávat na preventivní vyšetření.

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Praha se chystá na víkend plný chutí. Zmrzlina, asijské speciality i festival minipivovarů

Praha se chystá na víkend plný chutí. Zmrzlina, asijské speciality i festival minipivovarů
Profimedia
Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

První letní víkend bude v Praze patřit dobrému jídlu. O slovo se hlásí největší zmrzlinový festival ve střední Evropě, náplavky zaplní asijský street food i desítky českých minipivovarů a neděle bude patřit Karlínu. Vybrali jsme čtyři gastro akce, které stojí za návštěvu.

První letní víkend je tu a spolu s ním začíná i sezóna food festivalů a venkovních gastronomických akcí. Pokud ještě nemáte plány na víkend, tady je naše pozvánka. V Praze se během nadcházejícího víkendu uskuteční hned několik akcí, které potěší milovníky sladkého, exotických chutí i řemeslného piva.

Od zmrzliny přes korejský street food až po burgery, grilované speciality nebo degustační sklenku z některého z českých minipivovarů. Tohle jsou naše tipy na víkend.

Prague Ice Cream Festival

Výstaviště Praha bude o víkendu 20. a 21. června patřit milovníkům zmrzliny. Prague Ice Cream Festival je největší akcí svého druhu ve střední Evropě a nabídne desítky stánků s gelatem, sorbety, točenou i veganskou zmrzlinou, nanuky a dalšími sladkými dobrotami. Chybět nebudou ani ochutnávky, soutěže, kvalitní káva nebo program pro celou rodinu.

Kdy: 20.–21. června od 10:00

Kde: Výstaviště Praha, Holešovice

Profimedia

Asia Food Fest na Smíchovské náplavce

Smíchovská náplavka se v sobotu promění v místo, kde během jednoho odpoledne ochutnáte chutě Asie napříč regiony. Vietnam, Korea, Japonsko, Thajsko, Indie i další kuchyně nabídnou autentický street food, který doplní letní atmosféra u Vltavy. Těšit se můžete na bao, ramen, sushi, korejské speciality i řadu dalších asijských pokrmů.

Kdy: sobota 20. června

Kde: Smíchovská náplavka

iStock

Pivo na Náplavce

Na opačném břehu Vltavy se bude ve stejnou dobu konat už 14. ročník festivalu Pivo na Náplavce. Na Rašínově nábřeží se představí kolem čtyřiceti českých minipivovarů, které doplní bohatá nabídka street foodu. Těšit se můžete na burgery, grilované speciality, belgické hranolky, řemeslnou pizzu, kvalitní české uzeniny, sýry nebo guláše. Vstup na festival je zdarma, v sobotu dopoledne se navíc uskuteční i pivní bleší trh pro sběratele etiket, tácků a dalších pivních suvenýrů.

Kdy: 19.–20. června

Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2

 

Karlínský Street Food Festival

Gastronomický víkend uzavře v neděli Karlínský Street Food Festival. Karlínské náměstí zaplní desítky stánků s kuchyněmi z celého světa – od mexických tacos přes americké burgery až po asijské speciality a sladké dezerty. Atmosféru doplní živá hudba, DJs i program pro děti, takže jde o ideální cíl pro pohodové nedělní odpoledne.

Kdy: neděle 21. června, 11:00–20:00

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Profimedia

Ať už dáváte přednost sladkému, exotickým chutím nebo poctivému českému pivu, o gastronomické zážitky nebude o prvním letním víkendu nouze. Stačí si jen vybrat, kam zamíříte jako první.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v CIvilizačním deníku Tereza Zavadilová. 

Bryan Johnson, miliardář usilující o nesmrtelnost známý z kauzy, kdy si nechal dát transfuzi krve svého syna, přejmenoval svou firmu s léky a doplňky Blueprint na Immortals. Trefil to správně. Startuje nový trend: nějaké prodlužování života, kterého se v adopci longevity trendu chytla široká veřejnost, je passé. Otevřeně přiznáváme, že cílem je nesmrtelnost. Ono se není zas tak čemu divit, že miliardáři ze Silicon Valley po tomhle pasou: smrt je jediná věc, která se nedala penězi a mocí porazit. Novodobí pánové světa evidentně mají hezké životy, tak je chtějí prodlužovat donekonečna. 

Biohacking: Jak zkrotit chronický stres a správně nastavit hladinu kortizolu pomocí stravy a doplňků

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Kortizol nepředstavuje nepřítele, ale nezbytný hormon, který organismus připravuje na denní zátěž. Problém nastává ve chvíli, kdy chronický stres naruší jeho přirozený rytmus a trvale zvýšená hladina začne poškozovat imunitu i metabolismus. Cesta k rovnováze přitom vede přes drobné změny v jídelníčku, jako je stabilizace cukru v krvi, suplementace hořčíku nebo prosté odložení ranní kávy o 90 minut.

Alžběta Shejbalová

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AI lidem toužícím po nesmrtelnosti jejich cíl přenáší z říše sci-fi na zem. A to na dvou úrovních. První je skutečné medicínské prodlužování života. Věda se přestala dívat na stárnutí jako na přirozený proces, ale jako na poruchu, která se dá léčit. Nadějně díky deep learning vypadá výzkum metylace DNA a buněčného přeprogramování. Cílem je přepsat epigenetický profil buňky tak, aby zapomněla, že je stará, a začala opět fungovat jako zamlada, aniž by přitom ztratila svou identitu - tedy aby se kožní buňka nezměnila v kmenovou buňku, ale zůstala mladou kožní buňkou. První testy se rozbíhají právě teď. 

Protože náš hmotný svět spravedlivý není, je jasné, že se k špičkovým technologiím na prodlužování životnosti těl dostane jen elita. A ta se snaží. Celý žebříček největších boháčů se v téhle nové branži potkal a každý má nějakou investici do sektoru, který chce porazit - nebo alespoň na dlouho zahnat - smrt. Majitel Amazonu Jeff Bezos investuje miliardy dolarů právě do zmíněného buněčného přeprogramování, Mark Zuckerberg spustil stavbu prediktivních AI modelů lidských buněk a věří, že když AI dokonale porozumí chování buněk, stárnutí a nemoci půjde porazit. Elona Muska tolik nezajímá samotná biologie, ale propojení člověka s počítačem. Jeho Neuralink chce umět zachovat lidské vědomí či vzpomínky v digitální podobě, i když biologické tělo selže.

Mrtvý píše na Facebooku

Obyčejní lidé asi Smrtku z domu jen tak nevyženou. Ale záplata tu je, alespoň na truchlení, když zemře blízký člověk. Vzniká kolem toho celé odvětví - grief tech, byznys se smutkem.  Podstatou jsou deadbots nebo griefbots– interaktivní avatary, kteří dokážou replikovat hlas, gesta i způsob uvažování mrtvých. Startupy jako 2wai zažily masivní virální vlnu s aplikacemi, kde avatary zesnulých babiček nebo rodičů mluví z obrazovky k vnoučatům.  

V Číně už jde o masový byznys, kde vytvoření mluvícího deepfaku zesnulého vyjde na pár korun, v přepočtu na pár stovek až tisíc korun. Jako slibný byznys to připadá i našim gigantům ze Silicon Valley. Meta získala nedávno velký patent na „simulaci uživatele sociální sítě pomocí jazykového modelu.“.  

nákup oblečení

Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí

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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Tereza Zavadilová

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 Podobné patenty mají v šuplíku i Microsoft nebo Amazon. Cílem je,  aby AI mohla po vaší smrti dál psát statusy nebo komentovat příspěvky vaším stylem. Asi by stálo za to založit start-up, který tyhle věci zakáže.

Hlasy z hrobu

Přesně o to se snaží pozůstalí hvězd. Levně vyráběná AI videa a deepfaky, které udělají parádu i úplnému laikovi na pár kliků, v kombinaci s Tiktokem a spol., vedou k nové zábavě - oživování mrtvých celebrit. Na Youtube jsou desítky videí, kde klonovaný hlas Carla Junga čte říká pseudopsychologické poučky, ve falešných podcastech mluví Einstein o cestování časem a podobně. Audioknihy namlouvají hlasy z hrobu dávno mrtvých celebrit.  Hvězdy jako Elvis Presley či Edit Piaf mají dokonalé AI dvojníky a jejich deepfaky patří k nejoblíbenějším. Logicky, nejvíce tím trpí blízcí příbuzní nedávno zesnulých celebrit. Dcera nedávno zemřelého herce Robina Wiliamse Zelda na instagramu prosila fanoušky, aby jí přestali posílat AI generovaná videa jejího otce. 

„Dívat se, jak jsou odkazy skutečných lidí redukovány na ‚tohle se jim vzdáleně podobá a zní to jako oni, takže to stačí‘, jen aby jiní lidé mohli chrlit příšerný tiktokový odpad, který je vodí jako loutky, je k zbláznění…" Legislativa k tomu, aby nemohly být digitální stopy mrtvých zneužívány k tvorbě  "děl" s nimi, se tvořit teprve začíná a platformy AI kopie nekontrolují. 

Každopádně, AI nám tu pěkně hospodaří. Nejenže je v éře fake news a deep fakeů těžné poznat pravdu od lži, za chvíli nebudeme vědět ani to, co je život a co smrt. 

Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané

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Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Tereza Zavadilová

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