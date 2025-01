Kreml sleduje výroky Trumpa ohledně Grónska. Přijde vpád do Pobaltí?

Trumpovy výroky ohledně získání Grónska obletěly svět a jsou nyní předmětem diskuzí na sociálních sítích i na politické úrovni mezi státníky. Mezi těmi kdo situaci sleduje je i Kreml.

Zvolený americký prezident Donald Trump tento týden přinesl hladovým diskutujícím na sociálních sítích i politikům hned několik témat k řešení. Během tiskové konference, která se uskutečnila před dvěma dny, nevyloučil použití vojenského či ekonomického nátlaku k získání Panamského průplavu či Grónska a prohlásil také, že chce přejmenovat Mexický záliv na Americký. A co se týče Grónska zdá se, že tak trochu bodnul do vosího hnízda.

V reakci už se stačili ozvat francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, německý kancléř Olaf Scholz a jako „nápad, který zjevně není dobrý“ jej odmítl dokonce i americký ministr zahraničí Antony Blinken. Věc začínají řešit i v Dánsku, zemi, pod kterou Grónsko jako autonomní území patří. Dánská premiérka Mette Frederiksenová již svolala schůzi s lídry stran zastoupených v parlamentu. Chce je informovat o krocích Dánska po Trumpových kontroverzních výrocích.

„Setkání s lídry stran je příležitostí podělit se o opatření, která vláda v posledních dnech přijala,“ informoval dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen.

Suverenita a územní celistvost Grónska musí být respektována, prohlásila podle agentury AFP šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová. Britský ministr zahraničí David Lammy odmítl Trumpovy výroky o získání Grónska a Panamského průplavu odsoudit, píše AFP.

„Grónsko je součástí Dánska. Musíme respektovat územní celistvost a suverenitu Grónska,“ řekla Kallasová novinářům v Bruselu.

Kreml se dívá

Další velmocí, která vývoj okolo Grónska sleduje, je Rusko. A sleduje ji dle svých slov velice pozorně. „Sledujeme rétoriku o těchto tématech přicházejících z Washingtonu s velkým zájmem,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pro CNBC. Doplnil, že Trumpova tvrzení „jsou pravděpodobně spíše otázkou bilaterálních vztahů mezi Spojenými státy a Dánskem“. „Zatím, díky Bohu, zůstává situace na úrovni prohlášení,“ zakončil prohlášení Peskov.

Trumpovy komentáře našly dle CNBC v prokremelských skupinách v Rusku určitou podporu. Řada lidí blízká Putinovi totiž tvrdí, že jakýkoliv americký krok k nároku na Grónsko by legitimizoval vlastní ruské expanzivní cíle a ambice Ruska obnovit bývalá sovětská území jako například Pobaltí.

