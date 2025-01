Expertní skupina: Porážka Ukrajiny by stála USA mnohem víc než další pomoc

Ruské vítězství ve válce by zdaleka neušetřilo peníze za americké zbraně, které jsou nyní poskytovány Ukrajině. Naopak by nová situace vyžadovala prudký nárůst výdajů Pentagonu o více než 800 miliard dolarů do roku 2029. Uvádí konzervativní think tank American Enterprise Institute v nové zprávě.

Další americké investice na Ukrajinu jsou v současné době kriticky důležité. Analýza American Enterprise Institute (AEI), kterou zveřejnila agentura Bloomberg, totiž uvedla, že by Evropa v případě vítězství Vladimira Putina změnila svou tvář a povzbudila Moskvu k dalšímu možnému ohrožení států NATO. To by Spojené státy stálo další a nemalý balík peněz.

„Krátkodobé náklady na pomoc Ukrajině, aby se mohla bránit ruské agresi, jsou mnohem levnější než dlouhodobé," vyhodnotila AEI ve své analýze. Ta předpokládá, že tato dlouhodobá pomoc by v případě ruského vítězství na Ukrajině vyšla Spojené státy o 808 miliard dolarů dráž. Tato částka by změnila současný pětiletý plán amerického ministerstva obrany ohledně výdajů do roku 2029 ze současných 4,4 bilionů dolarů na 5,2 bilionu dolarů.

Spojené státy v minulém týdnu poskytly Ukrajině pomoc ve výši 5,9 miliardy dolarů, tedy více než 142 miliard korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil vděčnost za pomoc, která podle něj přichází v „kritickém okamžiku“. „Na můj pokyn budou Spojené státy po zbytek mého působení v úřadu nadále neúnavně pracovat na posílení pozice Ukrajiny v této válce,“ uvedl dosluhující americký prezident Joe Biden.

Washington se od začátku ruské vojenské invaze před téměř třemi lety už zavázal poskytnout Ukrajině pomoc v celkovém objemu 175 miliard dolarů. Není ale jisté, zda bude v této podpoře pokračovat podobným tempem, až se do Bílého domu v lednu vrátí Trump.

