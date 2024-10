Kreml popřel, že by na Ukrajině bojovali vojáci z KLDR. Další novinářská kachna, reagoval Peskov

Jako „novinářskou kachnu“ odmítl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov tvrzení jihokorejského ministra obrany, že Severní Korea pravděpodobně vyslala své vojáky, aby pomohli Rusku ve válce proti Ukrajině. Ministr to uvedl přede dvěma dny.

Reklama

„Vypadá to jako další novinářská kachna,“ odpověděl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle tiskových agentur na otázku novinářů, zda Severní Korea vyslala své vojáky do bojů na Ukrajině.

Než ruský prezident předloni v únoru vydal rozkaz ke vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, Kreml celé měsíce popíral, že by se Rusko chystalo napadnout sousední zemi.

Orbán: Nelegální migrace v Evropě je na vzestupu, azylový systém nefunguje Politika Evropský azylový systém nefunguje, nelegální migrace je na vzestupu a vede k antisemitismu, k násilí na ženách a k nárůstu homofobie, uvedl před europoslanci maďarský premiér Viktor Orbán. ČTK Přečíst článek

„Vzhledem k tomu, že Rusko a Severní Korea podepsaly vzájemnou smlouvu podobnou vojenskému spojenectví, je možnost takového nasazení (severokorejských vojáků) velmi pravděpodobná,“ řekl ministr jihokorejský obrany Kim Jong-hjon v parlamentu. Dodal, že nedávná zpráva o úmrtí severokorejských vojáků na Ruskem okupovaném území Ukrajiny poblíž Doněcku je nejspíše pravdivá.

Reklama

Smrt šesti důstojníků z KLDR

Minulý týden ukrajinská média s odvoláním na zdroje ze zpravodajské komunity uvedla, že při ukrajinském raketovém úderu ze 3. října zemřelo šest důstojníků z KLDR a tři další byli zraněni. Důstojníci podle médií přijeli na okupované ukrajinské území ke konzultacím se svými ruskými protějšky.

Blíží se konec války na Ukrajině? Zelenskyj uvedl, že pro to nastala ideální doba Politika Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Chorvatska uvedl, že současná situace na bojišti vytvořila příležitost pro kroky, které by do roku 2025 ukončily od února 2022 trvající rozsáhlou ruskou invazi. V čem příležitost spočívá, neupřesnil, napsala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Severní Korea v posledních letech posílila vojenské vztahy s Moskvou. Putin v červnu navštívil Pchjongjang, kde s vůdcem Kim Čong-unem podepsal dohodu o vzájemné obraně. Obě země si slíbily, že bezodkladně vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války.

Kyjev i řada vojenských expertů tvrdí, že Rusko používá při úderech proti Ukrajině severokorejské rakety. Moskva i Pchjongjang to popírají. Jižní Korea také tvrdí, že Pchjongjang poslal do Ruska tisíce kontejnerů s municí a zbraněmi, které se mají být použity na Ukrajině.