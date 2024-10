Blíží se konec války na Ukrajině? Zelenskyj uvedl, že pro to nastala ideální doba

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Chorvatska uvedl, že současná situace na bojišti vytvořila příležitost pro kroky, které by do roku 2025 ukončily od února 2022 trvající rozsáhlou ruskou invazi. V čem příležitost spočívá, neupřesnil, napsala agentura Reuters.

V projevu na třetím summitu Ukrajiny a zemí jihovýchodní Evropy v Dubrovníku ukrajinský prezident řekl, že Kyjev nadále počítá s podporou svých důležitých spojenců včetně Spojených států.

„V říjnu, listopadu a prosinci máme reálnou šanci posunout situaci směrem k míru a dlouhodobé stabilitě,“ řekl. „Situace na bojišti vytváří příležitost učinit tuto volbu - volbu ve prospěch rozhodných kroků k ukončení války nejpozději do roku 2025,“ dodal, aniž by upřesnil, kde konkrétně vidí tuto příležitost.

Ruské síly nyní kontrolují necelých 20 procent ukrajinského území a po vleklé patové situaci setrvale postupují vpřed. Kyjev se snaží získat větší podporu Západu v naději, že se mu podaří zvrátit průběh války, která si vyžádala desetitisíce životů. Intenzivně také lobbuje u západních mocností, aby Ukrajině umožnily provádět dálkové útoky na vojenské cíle hlouběji v Rusku.

Zelenského vyjádření přichází uprostřed velké nejistoty v souvislosti s americkými volbami 5. listopadu, po nichž by se Donald Trump mohl vrátit do Bílého domu. Trump tvrdí, že bude usilovat o rychlé ukončení války, což vyvolalo obavy stoupenců Kyjeva, že Ukrajina bude donucena ke zdrcujícím ústupkům.

Zelenskyj využil projev v Dubrovníku rovněž k propagaci svého „plánu vítězství“. Představil ho jako způsob, jak zajistit Ukrajině na pevnou půdu pod nohama pro případná jednání s Ruskem.

„První bod plánu se soustředí na to, zda bude překonán problém nedostatku geopolitické jistoty v Evropě. Má Ukrajina místo v NATO? Pokud ano, a bude to řádně potvrzeno, (ruský prezident Vladimir) Putin geopoliticky prohraje,“ řekl Zelenskyj.

Zelenskyj vyzval vrcholné politiky z 12 zemí jihovýchodní Evropy, aby investovali do ukrajinské zbrojní výroby. „Pomůže nám to teď, ale po této válce to zaručí sílu vašich vlastních arzenálů,“ řekl. Účastníky summitu rovněž vyzval, aby se zapojili do poválečné obnovy Ukrajiny.

Summit mezi Ukrajinou a zeměmi jihovýchodní Evropy byl třetím svého druhu po schůzce v srpnu 2022 v řeckých Aténách a letos v únoru v albánské Tiraně. Bezprostředně před dnešní schůzkou Zelenskyj podepsal s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem dohodu o spolupráci a podpoře.