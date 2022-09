Tereza Jalůvková z J&T: Kdo vydělá na energetické krizi?

Společnosti ze sektoru „čisté energie“ si mohou výrazně polepšit. Mezi vítěze současné situace se tak může řadit na americké burze obchodovaná společnost Plug Power, která se zabývá technologií vodíku.

Energetický sektor dlouhodobě prochází zásadními změnami. Současná situaci postupnou transformaci urychluje, nicméně krátkodobé ztráty koncových zákazníků jsou prozatím nevyčíslitelné a riziko hlubší ekonomické recese enormní. Není proto divu, že státy hledají subjekty, které na této situaci vydělávají a přemýšlí, jak tyto jejich zisky přerozdělit. Pozornost se tak stáčí k výrobcům elektřiny z konvenčních zdrojů, jejichž zisky jsou tak v ohrožení a vlastnická struktura u polostátních firem s otazníkem. Naopak společnosti ze sektoru „čisté energie“ si mohou výrazně polepšit.

Mezi vítěze současné situace se tak může řadit na americké burze obchodovaná společnost Plug Power, která se zabývá technologií vodíku. Její podnikání stojí na třech pilířích. Původním hlavním pilířem byla výroba a distribuce vodíkových palivových článků, které se používají zejména ve vysokozdvižných vozících.

Výroba zeleného vokíku naráží na limity

Druhým pilířem je výroba zeleného vodíku. Zda však společnost aktuálně naráží na své limity. Vzhledem k tomu, že klientská základna rychle roste, nedokáže momentálně společnost uspokojit své zákazníky v dodávkách vodíku a je nucena tento vodík kupovat na trhu, kde je cena ovlivněn zejména růstem ceny plynu, a tudíž je vytvářen negativní tlak na marže. Nicméně tento problém by se měl v krátké době vyřešit díky prudce narůstajícím kapacitám výroby. Příkladem může být nová smlouva o dodávkách zeleného vodíku s Amazonem na cca 11 tisíc tun ročně od roku 2025. V současné době by totiž takový objem představoval zhruba polovinu produkce společnosti. Pokud však vše půjde podle plánu, v roce 2025 bude tento objem tvořit asi jen sedm procent z celkové produkce.

Třetím nejnovějším a zároveň nejslibnějším pilířem je výroba elektrolyzérů. Společnost letos plánovala realizovat zakázky s příkonem jeden gigawatt. V prezentaci k výsledkům za druhé čtvrtletí ale oznámila, že tento cíl již nyní překračuje o polovinu. V roce 2025 by podle firmy měl podíl tohoto segmentu na celkových tržbách společnosti dosáhnout 50 procent.

Celkovou atraktivitu společnosti v posledních dnech ještě zvýšilo přijetí Zákona na snížení inflace (IRA) v USA, jehož součástí jsou daňové pobídky v klimatické oblasti. Co se týče vodíku, jedná se o slevu na dani za každý vyrobený kilogram zeleného vodíku a daňové zvýhodnění na investice do vodíkových palivových článků. To bude mít za následek jednak zvýšení marže při výrobě samotného vodíku společností Plug a současně zvýšenou poptávku po elektrolyzérech na výrobu zeleného vodíku a poptávku pro zavádění alternativního vodíkového pohonu.

Na tuto skutečnost poukazuje například Morgan Stanley a JP Morgan. První z jmenovaných bankovních domů už v polovině srpna zvýšil cílovou cenu akcií společnosti na 53 dolarů. Druhý z dvojice počítá s cílovou cenou 32 dolarů, zatím. Rozhodujícím momentem pro její navýšení by mohlo být symposium, které Plug pořádá letos v říjnu.

