„Jen plácnutí do vody.“ Babiš ostře zareagoval na výroky Lavrova

Česká zahraniční politika je stále stejná, výroky ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova ohledně nové české vlády jsou nesmysl, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Neví, z čeho šéf ruské diplomacie vychází.
„Nesmysl, nic se tady neprobouzí,“ řekl Babiš. „Jako předseda vlády jsem garantem naší bezpečnostní a zahraniční politiky, která je stále stejná. To jsou taková prohlášení, která ani nepotřebuji komentovat,“ uvedl. Lavrovova vyjádření ho neděsí. „Protože je to plácnutí do vody. Není to pravda a nevím z čeho vychází pan ministr,“ dodal premiér.
Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?
Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.
Lavrov podle ruské státní tiskové agentury RIA Novosti v úterý prohlásil, že Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva. Podle státní tiskové agentury TASS šéf ruské diplomacie zároveň jmenoval Česko mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly orientované na vlastní národní zájmy a nikoli na imperiální ambice.
Odborníci podotkli, že Rusko pozitivně vnímá nedávné změny na české politické scéně a snaží se je využít ve svůj prospěch. Zapadá to podle nich do dlouhodobé strategie Kremlu, která spočívá v hledání spřátelených sil napříč Evropou a v oslabování podpory Ukrajiny i sankcí vůči Rusku a Bělorusku.
V Davosu se obvykle mluví o moci, kapitálu a krizích. Letos tam ale zazněla i Praha a ne jako lokální téma.
Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu se letos nemluvilo jen o geopolitice, technologickém vývoji či klimatických rizicích. Výrazný prostor zde dostala i otázka, jak budou vypadat města zítřka a jaké hodnoty by měla jejich podoba odrážet. Právě v tomto kontextu představil developer Luděk Sekyra společně se světově uznávaným architektem Danielem Libeskindem rezidenční projekt Sekyra Flowers, stěžejní architektonickou dominantu vznikající pražské čtvrti Rohan City.
Prezentace proběhla v rámci tematické platformy Davos Lodge, která se soustředí na dlouhodobé civilizační výzvy a propojuje byznys, politiku, kulturu i filozofii. „Města nejsou neutrální infrastrukturou. Ztělesňují hodnoty, normy a skryté představy o dobrém životě,“ uvedl v Davosu Luděk Sekyra a dodal: „Rozvoj měst by měl být hodnocen nejen podle efektivity či finanční návratnosti, ale také podle jeho příspěvku k lidské důstojnosti, sociální soudržnosti a kontinuitě mezi generacemi.“
Sekyra v debatě opakovaně zdůraznil, že velké městské projekty nelze chápat jako soubor jednotlivých staveb, ale jako integrované urbanistické celky, v nichž klíčovou roli hraje veřejný prostor. „Je zásadní rozdíl mezi samostatnými stavbami a urbanistickými celky. Veřejný prostor patří všem a zároveň nikomu a právě jeho sdíleným užíváním vzniká pocit společného vlastnictví a odpovědnosti,“ dodal.
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.
Na jeho slova navázal Daniel Libeskind, který v Davosu hovořil o městech jako o nositelích paměti a identity. „Každé město mluví svým jazykem, jazykem paměti, traumatu, naděje a aspirací, a architektura se musí nejprve naučit naslouchat, než promluví,“ uvedl. Podle něj lidsky orientovaný design vytváří podmínky pro nečekaná setkání, sdílené zážitky a každodenní důstojnost. „Úkolem architektury není město ovládat, ale dát formu jeho lidskosti,“ uzavřel Libeskind.
Nové náměstí, navržené Danielem Libeskindem, ponese jméno filozofkye Simone Weilové. Inspiraci čerpá z historických veřejných prostranství Karlína a jeho jedinečnost podtrhuje poloha v blízkosti Vltavy, historického centra i městské zeleně. Budovy Sekyra Flowers budou tvořeny třemi „vzkvétajícími“ objemy s metalickým obkladem, který evokuje rozkvetlé květy. Projekt nabídne přibližně 500 bytů.
Po dokončení v roce 2035 vznikne na místě bývalého brownfieldu plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, službami i rozsáhlými zelenými plochami. Téměř polovina území bude tvořena parky a veřejnými prostranstvími, celkový objem investic dosáhne 30 miliard koruna život i práci zde najde až 11 tisíc lidí.
Luděk Sekyra: Na Smíchově vzdáme úctu ženám, na Rohanu filosofům
Luděk Sekyra je jedním z největších českých developerů. V současnosti rozvíjí tři velká území v hlavním městě, na Smíchově, na Rohanském ostrově a na bývalém nákladovém nádraží na Žižkově. Na všech těchto třech místech v jeho režii vyrůstají úplně nové městské čtvrti. Celkově jde o více než milion metrů čtverečních pozemků, které zcela mění svou tvář.
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například sTomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti
Nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k „arabskému bazaru“, který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl prezident při debatě ze studenty Gymnázia Hejčín při návštěvě Olomouckého kraje.
Podle prezidenta Pavla se Donald Trump chová nevyzpytatelně a dělá a říká věci, které vypadají jako šokující. „Na druhou stranu se mnohokrát ukázalo, že jeho styl jednání je takový trošku arabský bazar, kde nahodím nesmyslnou cenu, abych se pak dostal někam, kde jsem zpočátku ani nedoufal, ale můj protějšek je šťastný, jak dobrou cenu uhrál,“ řekl dnes prezident.
Vzpomínka na Trumpa
Opřel se přitom o zkušenost z Trumpova prvního prezidentského mandátu, kdy přijel na jednání NATO a během summitu Severoatlantické rady řekl všem, kteří byli po desetiletí zvyklí na politickou korektnost a diplomatickou uhlazenost: „Kdo neplatí, toho bránit nebudu, tak se všichni vzpamatujte,“ vzpomněl Pavel s tím, že tehdy to byl šok pro všechny. Podle Pavla je ale u Trumpa potřeba oddělit obsah od formy. „Jinými slovy Donald Trump, sice šokujícím způsobem, ale říkal to, co říkali jeho předchůdci úplně stejně: Musíte se trochu vzpamatovat, nemůžeme přijímat bezpečnost za vás, je to také váš byznys. Akorát když se to řekne hezky, většina lídrů Evropy si říká: Jasně, trochu přidáme, ale ještě to není tak horký. Za Donalda Trumpa to už prostě začalo být horké,“ doplnil prezident.
Evropské vlády dospěly k obtížnému závěru: Američané jsou teď ti špatní
Evropští lídři se scházejí v Bruselu na mimořádném summitu, který má řešit prudké zhoršení vztahů se Spojenými státy. Podle několika unijních diplomatů panuje napříč evropskými metropolemi mimořádně ostré hodnocení současné americké politiky. „Američané jsou teď ti špatní,“ shrnul situaci jeden z nich, kterého cituje server Politico.
Zmínil přitom i spor kolem Grónska. „Jestli stejný mechanismus, stejná šablona, je kolem Grónska, uvidíme. Zdá se, že proti původním obavám došlo trochu ke zklidnění. Zda to povede k tomu, že se budeme dál věcně bavit v rámci Severoatlantické aliance o zvýšení bezpečnosti v oblasti severního Atlantiku včetně Grónska, pak to bude ku prospěchu Evropy a ku prospěchu Spojených států. Jenom jsme si mohli ušetřit bouři, která vůbec nemusela být, protože spojenci z principu mají vždy snahu se dohodnout, konkrétně Dánsko tu snahu ukazovalo od začátku,“ míní Pavel.
Podobně matoucí může být podle prezidenta také Trumpův přístup k Evropě. „Na druhou stranu to má ale pozitivní efekt, že to s námi zatřese. Asi občas potřebujeme, aby s námi bylo zatřeseno, abychom si uvědomili, co je podstatné, co musíme udělat do budoucna, abychom nezůstali někde na okraji. Musíme přestat mluvit o jednotě a začít být jednotní. Jedině tak máme šanci při tom světě, který se rýsuje před námi, tedy ve světě velkých silných hráčů, hrát roli, kterou bychom měli a kterou z hlediska všech parametrů jako Evropa máme,“ dodal prezident.
Trump oficiálně ustanovil Radu míru. Češi se ceremonie nezúčastnili