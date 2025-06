Írán volá o pomoc ruského spojence. Putin se však soustředí na Ukrajinu

Akce Spojených států vůči íránským jaderným zařízením donutila tamního ministra zahraničí Abbáse Arakčího k cestě za jedním z mála globálních spojenců. Arakačí je tak v současné chvíli v Moskvě a chystá se na schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Toho chce jako spojence požádat o pomoc vůči americkým hrozbám. Ovšem zdá se, že ho ruský vládce nepotěší.

„Vždy jsme měli (s Ruskem) společné starosti a společné protivníky,“ řekl Arakčí před jednáním s Putinem. „Máme společné názory a vedeme úzké konzultace, abychom čelili společným výzvám a hrozbám,“ dodal. Uvedl také, že jednání s Putinem „za současných nových okolností, kdy je světový řád skutečně ohrožen“, bude mít velký význam.

Írán pomáhal Rusku vojenskými drony po celou dobu války na Ukrajině, ale analytici, které cituje server CNBC tvrdí, že Moskva může nebo chce udělat jen velmi málo, aby to oplatila.

„Írán masivně podporoval Putinovu válku proti Ukrajině zbraněmi a technologiemi. Íránský ministr zahraničí Arakčí nyní při své cestě do Ruska může požádat Moskvu, aby mu tuto laskavost oplatila,“ uvedl Holger Schmieding, hlavní ekonom Berenberg Bank. „Nicméně Putin má pravděpodobně jen málo co nabídnout, kromě několika slov. On sám potřebuje své zbraně pro svou pokračující agresi vůči Ukrajině,“ doplnil.

Válka na Ukrajině ruskou ekonomiku neničí, řekl Putin Politika Ruský lídr Vladimir Putin to vidí jednoznačně - válka na Ukrajině ruskou ekonomiku neničí. Alespoň tak to uvedl na na ekonomickém fóru v Petrohradu. ČTK Přečíst článek

Putin si musí vybrat

CNBC rozvěž uvádí, že Rusko v současné chvíli musí balancovat mezi uchlácholením svého spojence v podobě Íránu a zároveň se udržováním vztahů s USA, kde se snaží obnovit vztahy s administrativou Donalda Trumpa. „Pokud by Putin nějakým významným způsobem naštval Trumpa kvůli Íránu, Trump by mohl změnit taktiku a uvalit na Rusko nové tvrdé sankce a nebo oslabit Putinovu pozici jinými způsoby,“ řekl Schmieding.

Odvedení pozornosti Západu

Íránský konflikt by také mohl mírně posílit pozici Ruska na Ukrajině, říkají analytici, protože odvádí pozornost Západu – a potenciálně i zdroje – od Ukrajiny. Vyšší ceny ropy by také mohly znamenat vyšší příjmy z vývozu pro válečnou pokladnu ruského producenta ropy.

Na druhou stranu krize Íránu oslabuje pozici Ruska v regionu Středního východu. Rusko tak může i nadále ztrácet potenciálně lukrativní investice a infrastrukturní projekty, pokud bude Írán vážně destabilizován. Moskva si tak nyní musí vyhodnotit, kolik toho může získat nebo ztratit tím, že Íránu pomůže nebo ho opustí.

„Moskva sama se zdá být nerozhodnutá, co si má myslet o nové válce na Blízkém východě,“ řekl Nikita Smagin, expert na íránskou zahraniční a domácí politiku z Carnegie Russia Eurasia Center. „Na jedné straně Rusko v posledních třech letech masivně investovalo do různých projektů v Íránu, které by nyní mohly přijít vniveč. Moskva zároveň doufá, že bude těžit z nestability na Středním východě prostřednictvím rostoucích cen ropy a klesajícího zájmu o Ukrajinu,“ doplnil.

Putinovi kamarádi nechtějí, aby se západní firmy vrátily do Ruska. A Kreml souhlasí Politika Ještě bude veselo. Mnoho západních společností po invazi na Ukrajinu v roce 2022 muselo prodat své provozy. Smlouvy často obsahovaly pojistku, dohody o zpětném odkupu, aby se po změně situace mohly na lukrativní trh vrátit. Nový zákon jde proti tomu. nst Přečíst článek

Moskva odsoudila útok

Moskva americký útok na íránské jaderné provozy odsoudila, ohrožují podle ní snahy, jejichž cílem je zabránit šíření jaderných zbraní. Rusko, které čtvrtým rokem vede útočnou válku proti Ukrajině, mluví v souvislosti s americkou operací o porušení mezinárodního práva. Írán ruskou agresi několika způsoby podpořil, například dodávkami útočných dronů.

Rusko a Írán v lednu podepsaly smlouvu u strategickém partnerství. Po začátku útoků Izraele na Írán Moskva varovala Washington před zapojením do konfliktu. Rusko zároveň vyjadřovalo ochotu dělat v současné krizi prostředníka mezi Izraelem a Íránem. Nabídlo také, že na svém území uskladní íránský obohacený uran a vyrobí z něj palivo do jaderné elektrárny.