Šéf MAAE: Zařízení Fordo bylo zřejmě zasaženo, přesný rozsah škod nikdo nezná

Íránské jaderné zařízení ve Fordo, které o víkendu spolu s dalšími dvěma íránskými jadernými provozy bombardovaly Spojené státy, bylo zřejmě značně poničeno, řekl na mimořádném zasedání Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) šéf této organizace Rafael Grossi. Dodal ale, že přesný rozsah škod ve Fordo nezná nikdo, ani MAAE. Vyzval také všechny strany konfliktu k návratu k jednání.

„Vzhledem k extrémní citlivosti centrifug na vibrace se očekává, že vznikly značné škody,“ řekl Grossi s odkazem na americký útok na Fordo. Dodal, že v tuto chvíli nikdo, ani MAAE, není schopen plně posoudit škody v tomto jaderném zařízení. Pentagon v neděli uvedl, že americké útoky zničily íránský jaderný program.

K dalším dvěma zařízením, na která USA o víkendu útočily, Grossi uvedl, že v Isfahánu bylo zasaženo několik budov a v Natanzu americké útoky zasáhly zařízení na obohacování uranu. MAAE už v neděli uvedla, že v okolí těchto zařízení po amerických útocích neevidovala zvýšenou úroveň radiace. Grossi zopakoval, že inspektoři MAAE jsou připraveni zkontrolovat tato zařízení, jakmile s tím bude Teherán souhlasit.

Zvláštní opatření

Podle jednoho íránského činitele byl obohacený uran před americkými údery přesunut jinam. Šéf MAAE podle agentury AFP řekl, že Teherán mu 13. června, v den zahájení izraelských útoků na Írán, zaslal dopis, v němž naznačil zavedení zvláštních opatření na ochranu jaderného zařízení a materiálu.

Na začátku mimořádného zasedání Rady guvernérů MAAE ve Vídni Grossi také varoval, že systému nešíření jaderných zbraní, který existuje již přes půl století, hrozí kvůli vojenskému konfliktu kolem íránského jaderného programu kolaps.

„Stále existuje cesta k diplomacii...musíme se do toho pustit. Jinak by násilí a ničení mohly dosáhnout nepředstavitelné úrovně a režim nešíření jaderných zbraní, který je již více než půl století základem mezinárodní bezpečnosti, by se mohl rozpadnout,“ varoval Grossi s odkazem na Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT), podepsanou v roce 1968.

NPT jaderné mocnosti zavazuje k tomu, aby jaderné zbraně či jiná jaderná výbušná zařízení nepředávaly dalším zemím, ani jim nenapomáhaly při jejich vývoji. Státy bez nukleárních zbraní se podpisem smlouvy vzdaly případných snah o jejich získání. Všechny signatářské země souhlasily s možnými inspekcemi MAAE. K dohodě se připojilo na 190 zemí, včetně Íránu, Izrael mezi nimi není, ač jaderné zbraně zřejmě také má, což ale nikdy nepotvrdil. Íránský parlament minulý týden uvedl, že připravuje návrh zákona o odstoupení od této smlouvy.

