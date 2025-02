Fico: Trump dělá velkou službu Evropě, přináší pravdu

Slovenský premiér Robert Fico ve svém projevu na konferenci konzervativců CPAC nedaleko Washingtonu řekl, že se těší na spolupráci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uvedl to server hnonline.sk.

Fico prohlásil, že Evropa potřebuje rozmanitost názorů, protože politika jediného správného názoru ji ničí. Ti, kteří jdou proti proudu, jsou pak podle něj odsouváni na okraj a trestáni.

„Můj přítel, maďarský premiér Viktor Orbán, si nedávno stěžoval, samozřejmě s úsměvem na tváři, že se roky snažil nastavit zrcadlo EU a tento proces byl extrémně zdlouhavý. Potom přišel Donald Trump a podařilo se mu to dokázat za několik dní,“ řekl Fico v projevu. „Váš prezident dělá velkou službu Evropě, přináší pravdu,“ dodal. Za tato slova ho publikum odměnilo potleskem.

Podle Fica nikdo nezpochybňuje, že ruská invaze na Ukrajinu byla porušením mezinárodního práva. Dodal ale, že Rusko mělo k invazi vážné bezpečnostní důvody, protože Západ Moskvu dlouho klamal v otázce rozšiřování NATO. Ukrajina se pak stala obětí špatné geopolitické strategie Západu, jejímž cílem je politicky a ekonomicky oslabit Rusko. Zopakoval, že politika neomezené vojenské, finanční a politické podpory Ukrajiny v kombinaci se sankcemi vůči Rusku se zjevně minula účinkem.

Fico je podle svých slov překvapený chováním EU a Ukrajinského prezidenta Zelenského, kteří tři roky prosazovali válku na Ukrajině a dnes se snaží „natlačit“ do mírových jednání mezi Spojenými státy a Ruskem.

Stále více to také podle něj vypadá, že ukrajinský prezident Zelenskyj ve skutečnosti potřebuje tuto válku. „Dokud válka trvá, nemohou se konat demokratické volby. Těch se Zelenskyj zvlášť obává,“ řekl Fico. „V době války se těžko zjišťuje, kde skončila velká část peněz a zbraní,“ dodal.

Setkání s Muskem

Fico se také v pátek v USA setkal s miliardářem Elonem Muskem. Jednali mimo jiné o zrušení agentury USAID, která podle Fica na Slovensku financovala protivládní média a nevládní organizace. Tématem jejich rozhovoru byla také cla, která na dovoz z Evropy plánuje zavést Donald Trump. Slovensko by těžce zasáhla plánovaná cla 25 procent na dovoz automobilů. Fico rovněž Muskovi nabídl, zda nechce na Slovensku vyrábět vozy Tesla, a mluvili i o možnosti umístění datových center pro umělou inteligenci na Slovensku.

Na akci CPAC se každoročně schází přední představitelé Republikánské strany a jejich stoupenci. Letos byly na programu CPAC projevy mnoha zahraničních hostů, kromě Fica také třeba italské premiérky Giorgie Meloniové nebo britského poslance Nigela Farage. Na akci zamířili také český europoslanec Alexandr Vondra (ODS) nebo jeho kolega Filip Turek ze strany Motoristé sobě. Na závěr několikadenní konference se dnes večer očekává projev amerického prezidenta Trumpa.

