Kdyby byl Trump Evropan, do týdne je hotovo, píše Pařík

Čelíme hře dvou ješitných starců, kteří se na svá stará kolena snaží zapsat do dějin. Jejich psychopatie přitom nebere ohled na nikoho. Ani na současnou společnost, ani na životní prostředí nebo na mladou generaci, kterou oba mohou sociálně poslat o staletí zpátky, píše vyjednavač Radim Pařík. Přečtěte si, o co vy vyjednávání mezi USA, Ruskem, Evropou a Čínou nyní jde.

Kdyby byl Donald Trump Evropan, řekl by, že do týdne příjme Ukrajinu do Evropské unie a zajistí patřičná bezpečnostní opatření proti agresorovi. Pak vyzve evropské země, aby z evropského jádra NATO s připojením nečlenských evropských zemí vytvořily evropskou armádu.

Severní a Baltské moře prohlásí za eurounijní a Černé moře jako stěžejní pro evropskou bezpečnost. Gruzínské volby prohlásí za neplatné a řekne, že do 24 hodin s Gruzií zahájí přístupová jednání o vstupu do EU. Stejně tak znovu otevře jednání s Tureckem.

Pak si pozve Orbána a Fica na kobereček a seřve je „jako malý kluky“. Připomene jim, jak zásadní jsou pro jejich existenci evropské peníze.

Prohlásí Brexit za protievropské spiknutí Spojených států a vyzve k vyhlášení referenda o vstupu Velké Británie zpět do evropského společenství. U toho by pak trousil provokativní vyjádření na adresu USA a Ruska, která by plnila kuloáry diskusemi a odvracela pozornost od důležitých kroků.

A co dělá Evropa bez podobné neřízené střely? Oslavuje Macrona za to, že rychle jedná, když svolává summity do Paříže, i když ho někteří ukřivděně kritizovali za to, že je k summitům nepřizval.

Z pohledu vyjednávání se sice možná Evropa probudila, ale zatímco Trumpovi lidé jednají s lidmi Putina a připravují půdu pro reálná jednání a následné setkání obou vůdců, kteří výsledek veřejně potvrdí a oznámí světu, Evropská unie tak trochu vyjednává sama se sebou, a navíc s ohledem na německé předčasné volby.

Vyjednává o tom, co bude dělat. Protože chce být u jednání mezi Trumpem a Putinem. Jenže to by mohla chtít také Čína a pokud se Evropa do jednání vmíchá, Čína tam bude mít nárok také být. Ale nezapomínejme na to, že jde o Ukrajinu.

Okno příležitosti

Když Rusko s Běloruskem oznámily záměr vojenského cvičení na hranici Ukrajiny, Evropa a celé NATO promarnily okno příležitosti pro eskalaci a následnou deeskalaci situace tím, že třeba okamžitě zorganizují cvičení s Ukrajinou na druhé straně hranic. Teď Evropě Trump svou vehementností řešit situaci po svém, otevřel druhé okno příležitosti.

Nezapomínejme na to, že jde o Ukrajinu. Pokud jedná Rusko s USA, nemůže jít o mírová jednání, jde o bilaterální jednání dvou zemí, které si ujasňují své postoje.

Pokud by mělo jít o mírové jednání, mělo by USA mezi Ukrajinou a Ruskem roli mediátora. Jenže Ukrajinci tam s nimi nesedí. Právě proto by to Evropa mohla chápat jako pozvánku do vícestranných vyjednávání.

Evropská unie by se měla semknout v jeden celek i s Ukrajinou. Konečně, Ukrajina patří mezi největší evropské země a jediná má zkušenosti v boji s Ruskem. Ukrajina by tak ztratila Evropu jako partnera, ale získala ji jako spojence.

Evropská unie by měla sjednotit všechny země Evropy, které jsou ochotné Ukrajinu bránit, včetně brexitovaného království. Zatím to vypadá, že to mají pařížské Macronovy summity mezi svými cíli.

Měli bychom ustanovit jednu osobu, která bude za Evropu jednat - a může to být klidně britský premiér. Tento celek by měl nejprve vstoupit do jednání s Čínou, aby tak vyvážil vyjednávání Ruska s USA. Poté by do vyjednávání mohla vstoupit Čína s Ruskem a Evropa s USA. A tato jednání by připravila půdu pro jednání Ukrajiny s Ruskem. Pořád nezapomínejme na to, že jde o Ukrajinu.

Co nám neříkají

Ve vyjednávání se nesoustředíme na to, co nám protistrana říká nebo sděluje přes média. Vždy se soustředíme na to, co nám neříká. Konečně, podívejme se, jak Rusko i USA mlží. Jedno z témat, které má odvrátit pozornost od skutečných cílů vyjednávání, je nerostné bohatství na okupovaných územích.

Ne že by o něj nešlo Trumpovi ani Putinovi. Jenže my tušíme, že Trump se chce problému s Ruskem zbavit proto, aby si poradil s Čínou, která ho reálně ohrožuje nejvíce. Evropa se neukázala jako dobrý parťák vlastně ani v konfliktu na svém vlastním území a přes všechna prohlášení, která zazněla éterem, Rusko s Čínou nejsou kdovíjací kamarádi.

Putin má za cíl obsadit území bývalého Sovětského svazu. Evropská unie mu v tom logicky brání, protože část tohoto území patří do EU a část na to čeká. Pokud teď uzavře příměří, jehož součástí bude zachovaní současné, nikoliv původní hranice Ukrajiny, získá na přípravu čas i nerostné bohatství, které od něj Spojené státy v čele s Trumpem za přijatelnou cenu rádi koupí.

Nenechme se také zmást vzájemnými „lichotkami“ obou aktérů. Je to taktika pro deeskalaci napjatých vztahů mezi Ruskem a USA. Také v tom hraje roli společný nepřítel, tedy ten, kdo oběma stojí v cestě – Volodymyr Zelenskyj. Společný nepřítel stmeluje a jakékoliv příměří může znamenat prezidentské volby na Ukrajině, a tudíž i možné sesazení Zelenského.

Dva starci

Jedno je jisté. Čelíme hře dvou ješitných starců, kteří se na svá stará kolena snaží zapsat do dějin. Jejich psychopatie přitom nebere ohled na nikoho. Ani na současnou společnost, ani na životní prostředí nebo na mladou generaci, kterou oba mohou sociálně poslat o staletí zpátky.

Zaznamenal jsem názor, že za to, jak blízko jsme možné válce, mohou mladí lidé, protože si nepamatují útrapy válečných generací a neváží si míru a demokracie. Takový názor může vyslovit jenom „boomer“ bez empatie, který buď tuto mladou generaci vůbec nepotkává, nebo jí nedokáže naslouchat.

Donald Trump je transakční vyjednavač zvyklý působit z pozice síly. Pro křehkou demokracii, kterou opět ohrožuje nacionalismus živený nejen Ruskem, může být rozbuškou konfliktu s velkým průšvihem na konci. Bohužel, psychopatickým a složitým osobnostem chybí schopnost empatie, a tak veškerá jejich činnost vychází jen z jejich vidění světa.

Evropa musí jednat rychle a rázně. V Evropské unii je nás téměř 450 milionů lidí, a to je vetší síla, než si myslíme. Poučme se z historie, ať už je to Mnichov, nebo vpád Ruska na Ukrajinu přesně před třemi lety. A potom, zvládejme emoce. Jak radil finský prezident, dejme si studenou sprchu, saunu a pojďme řešit. Pořád je šance, že Trump hraje divadlo i na Putina.

Autorem článku je Radim Pařík, profesionální vyjednavač a prezident Asociace vyjednavačů