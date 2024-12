Fico jednal v Kremlu s Putinem. O plynu

Ruský prezident Vladimir Putin přijal slovenského premiéra Roberta Fica, který je v Rusku na pracovní návštěvě. Podle agentury TASS to v neděli oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj se očekává jednání o dodávkách zemního plynu. Fico je třetím premiérem členské země Evropské unie, který od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 jednal s Putinem osobně v Rusku. Slovenská vláda se zatím k návštěvě nevyjádřila.

Ruské televize odvysílaly záběry ze začátku jednání mezi Putinem a Ficem. Agentura TASS uvedla, že Putin se slovenským premiérem naposledy bilaterálně jednal v roce 2016. O možné Ficově cestě do Ruska se spekulovalo poslední dva dny, tuto možnost zmínil srbský prezident Aleksandar Vučić. Peskov na dotaz novinářů řekl, že se dají očekávat jednání o dodávkách plynu na Slovensko, které odebírá plyn od ruské společnosti Gazprom. Na konci roku ale vyprší pětiletá smlouvu o tranzitu ruského plynu přes území Ukrajiny uzavřená mezi Kyjevem a Moskvou. A Kyjev dal opakovaně najevo, že smlouvu nehodlá prodloužit.

Slovenský premiér už ve čtvrtek řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, se kterým Fico jednal na okraj summitu EU v Bruselu, úplným odmítáním tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu poškozuje zájmy Slovenska. Zelenskyj naopak tvrdil, že Kyjev dovolí jen tranzit plynu z jiných zemí, tedy ne z Ruska. V reakci na stížnosti Bratislavy, že zastavením tranzitu přijde o peníze, ukrajinský prezident uvedl, že jeho země přichází o daleko více.

Hanba Ficovi

Nedělní jednání Fica s Putinem tvrdě odsoudila slovenská opozice, píší slovenská média. Strana Progresivní Slovensko (PS) mluví o zradě národních zájmů, Svoboda a Solidarita (SaS) o hanbě.

„Pokud premiérovi šlo o tranzit, měl jednat s ukrajinskou stranou, a ne dělat ze Slovenska nástroj ruské propagandy,“ uvedl šéf největší opoziční strany PS Michal Šimečka. „Fico je hanbou Slovenska,“ uvedla další opoziční strana SaS , která se obává, že Slovensko skončí v mezinárodní izolaci.

Cestu odmítla komentovat vládní strana Hlas a nevyjádřil se k ní ani premiérův Směr-SD. Podle slovenského Deníku N není jasné, nakolik byli Ficovi kolegové ve vládě informováni o jeho plánu jednat s Putinem.

Fico v listopadu oznámil, že se příští rok v květnu chystá do Moskvy na oslavy výročí konce druhé světové války, kam ho pozval Putin. Fico už dříve řekl, že je připraven hovořit s Putinem a že po skončení války na Ukrajině chce obnovit standardní vztahy s Ruskem. Fico kritizuje protiruské sankce EU a vojenskou pomoc západních zemí Ukrajině.

Letos v červenci navštívil Putina také maďarský premiér Viktor Orbán. Návštěva vyvolala odsouzení ze strany Kyjeva a evropských lídrů. Předseda maďarské vlády cestu tehdy vysvětloval snahou o ukončení války na Ukrajině. Svoji výpravu do Moskvy nekonzultoval s Evropskou unií a vyrazil za Putinem na vlastní pěst jen několik dní poté, co Budapešť převzala půlroční předsednictví EU.

Maďarští představitelé jednali o dodávkách plynu v Rusku i nedávno. Maďarska se týká podobný problém s tranzitem jako Slovenska. S Putinem telefonicky hovořil v polovině listopadu i německý kancléř Olaf Scholz.

Český premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.) v souvislosti s jednáním Fica s Putinem vyzdvihli roli české vlády v zajištění energetické nezávislosti na Rusku. Šéf diplomacie označil za prozíravé březnové rozhodnutí o přerušení mezivládních konzultací mezi ČR a Slovenskem.

„Naše zahraniční politika míří opačným směrem než do Ruska, i proto jsme za poslední dva roky přijali řadu opatření, abychom na něm byli energeticky nezávislí a mohli plyn kupovat od spolehlivějších partnerů,“ napsal Fiala. Podle Lipavského česká vláda zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách tak, „abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem“.