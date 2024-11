Fico přijal Putinovo pozvání. V květnu pojede do Moskvy

Slovenský premiér Robert Fico se příští rok v květnu zúčastní v Moskvě oslav výročí konce druhé světové války, přijal pozvání od ruského prezidenta Vladimira Putina. Fico to uvedl v prohlášení, které poskytl úřad slovenské vlády.

Nynější slovenský premiér například kritizuje protiruské sankce EU a vojenskou pomoc západních zemí Ukrajině, která se od února 2022 brání vojenské invazi Ruska. Ze státníků členských zemí Evropské unie má podobné názory ohledně konfliktu na Ukrajině ještě maďarský premiér Viktor Orbán.

„Rudá armáda a národy bývalého Sovětského svazu sehrály nenahraditelnou úlohu při porážce fašismu a vítězství ve druhé světové válce. Vláda SR se hodnotově hlásí k odkazu boje proti fašismu, k historické pravdě o druhé světové válce a roli, kterou v ní sehrála Rudá armáda,“ uvedl Fico.

Je proto podle něj přirozené, že má jako předseda slovenské vlády „eminentní zájem“ zúčastnit se oficiálních oslav vítězství nad fašismem, které budou v Moskvě příští rok 9. května.

Fico už dříve řekl, že je připraven hovořit s Putinem a že po skončení války na Ukrajině chce obnovit standardní vztahy s Ruskem.

