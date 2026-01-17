Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou
Občanští demokraté zahájili v Praze dvoudenní volební kongres, na němž se rozhodne o novém vedení strany. Odcházející předseda Petr Fiala otevřeně podpořil místopředsedu Martina Kupku. Ten slibuje návrat k reformám a posílení pravicové identity ODS, zatímco jeho vyzyvatel Radim Ivan přichází s vizí „Česka bez regulací“.
Českou hymnou dnes v pražském hotelu Clarion odstartoval dvoudenní kongres Občanské demokratické strany. Jeho hlavním bodem je volba nového předsedy, kterého si ODS vybírá po odchodu Petra Fialy. Ten ještě před zahájením kongresu jasně označil svého favorita – místopředsedu strany Martina Kupku, jenž podle něj ztělesňuje kontinuitu a má předpoklady být „dobrým předsedou“.
Kupka má jediného protikandidáta, místostarostu Ostravy-Jihu Radima Ivana. Nízký počet kandidátů Fiala nepovažuje za problém a zdůraznil, že ODS je demokratickou stranou s vnitřní debatou, nikoli autoritářským projektem jednoho lídra. Přál si, aby strana i nadále zůstala úspěšná a dokázala v budoucnu znovu převzít odpovědnost za řízení země.
Kupka vstupuje do boje s příslibem kompetentní pravicové nabídky. V opozici chce posilovat značku ODS a oslovovat voliče i ve středu politického spektra. Zdůrazňuje, že strana nemá jen kritizovat vládu, ale přicházet s vlastními řešeními problémů, jako jsou bydlení, zdravotnictví, vzdělávání či infrastruktura.
Radim Ivan naopak nabízí ostře liberální vizi. ODS by podle něj měla být stranou aktivních lidí a inkubátorem nových myšlenek. Prosazuje výrazné snížení zdanění práce, zrušení některých odvodů a minimum regulací. Česko by se podle něj mělo stát byznysovým rájem Evropy a skoncovat s nárokovým hospodářstvím.
Kongresu se zúčastnil i bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas, podle něhož zůstane strana i nadále pravicová, názorově pluralitní a orientovaná na budoucnost země. Naopak další exšéf Mirek Topolánek už dříve oznámil, že na kongres nepřijde.
Spojenectví je důležité
Lídři bývalé vládní koalice na dnešním kongresu ODS mluvili o potřebě další spolupráce, odcházejícímu předsedovi občanských demokratů Petru Fialovi poděkovali. Předseda lidovců Marek Výborný věří v to, že strany bývalé vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, a KDU-ČSL) budou úzce a racionálně konzultovat své další kroky. Bez spolupráce mohou pohořet už v podzimních senátních volbách, řekl. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel delegátům řekl, že ODS a TOP 09 spolu nemusí ve všem souhlasit, ale v klíčových věcech by měly držet jednu linii.