Fiala: EU nepřipustí vítězství nacionalismu nad solidaritou. Krizi čelíme společně

Státy EU podle premiéra Petra Fialy (ODS) považují za nepřijatelné, aby Německo jednostranně zvýhodnilo svůj průmysl. Podle kritiků by chystané uvolnění až 200 miliard eur (téměř pět bilionů korun) na stabilizaci cen energií mohlo znevýhodnit ostatní země unie. Evropská komise nepřipustí to, aby některá země v rozporu s unijními pravidly zvýhodněným způsobem podporovala své podniky, řekl senátorům Fiala, když je ve čtvrtek informoval o závěrech říjnové Evropské rady.

„Země Evropské unie nepovažují za přijatelné, aby Německo šlo cestou nějaké jednostranné podpory. Evropská komise ústy předsedkyně Ursuly von der Leyenové jasně řekla, že v případě Německa a jakékoli jiné země bude EK dbát na dodržování pravidel a nepřipustí to, aby některá země mohla zvýhodněným způsobem podporovat svůj průmysl nebo svoje podniky," uvedl český premiér.

Fiala tak reagoval na obavy senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL), podle něhož by německý plán dát prostřednictvím fondu ke stabilizaci cen energií na pomoc domácnostem a firmám mohl znamenat krach českých firem, které by nebyly konkurenceschopné. Fiala uvedl, že Česko se rozhodlo poskytnout na pomoc s růstem cen energií zhruba 200 miliard korun, což je maximum, co si stát může dovolit.

Děláme dost a děláme to včas

Česko proto podle premiéra usiluje o společné evropské řešení energetické krize. Fiala vyzdvihl unijní dohodu na dobrovolných společných nákupech plynu, což může zajistit jeho levnější cenu, nebo rozhodnutí připravit zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny. Odmítl interpretaci senátorky Jany Zwyrtek Hamplové (za NEZ), podle níž se státy EU dohodly pouze na tom, že se dohodnou. „Společné nákupy plynu by byly úžasné, kdyby nebyly dobrovolné, solidarita jako obecný princip v praxi nefunguje,” uvedla senátorka.

„Dohodli jsme se na konkrétních věcech, včetně dohody přípravy zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny,” uvedl Fiala. Podle premiéra to chce většina zemí EU, což přispělo ke snížení cen energií. Fiala připustil, že mezi odpůrce tohoto kroku patří Německo. „Jsem přesvědčen, že naše vláda dělá dost a dělá to včas,” uvedl premiér k výhradám senátora ANO Ladislava Václavce.

Vládní kroky v rámci EU podpořil naopak předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý). Vyzdvihl mimo jiné sankce proti Rusku i proti Íránu za dodávky zbraní, které jsou používány při ruské agresi vůči Ukrajině, stejně jako snižování ekonomické závislosti na Číně. Podle Fischera je na místě revize smluvních vztahů s Ruskem a Čínou.

