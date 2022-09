Exprimátorka Krnáčová v podcastu: Fragmentace Prahy do 57 městských částí je úlet

Kdyby byla soutěž o nejvyšší počet politiků na obyvatele, Praha by obsadila čelní příčku. Na jednoho zastupitele v Praze připadá 1000 občanů, ve srovnatelně velké Varšavě je to čtyřnásobek, zaznělo v podcastu Marcely Fialkové Nekorektní dvojka, jehož hostem byla bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová.

O víkendu čekají Prahu volby. Obyvatelé budou volit 1193 zastupitelů do 57 městských částí a magistrátu. „Obrovská fragmentace politických názorů a zároveň roztříštěnost města je jednou z hlavních příčin neakceschopnosti v řízení metropole. Důsledkem pak je její stagnace,” uvedla v předvolebním speciálu nového podcastu Nekorektní dvojka bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová.

„Co se týče členění Prahy, tak 57 městských částí je úlet. Pamatuji se, jak byl šokován primátor Pekingu, když jsem mu to řekla. Peking, který má 16 milionů obyvatel má těch městských částí asi šest,“ řekla Krnáčová. Podle ní by pro Prahu bylo optimálních zhruba tak 15 městských částí, které by ještě bylo možné uřídit tak, aby neblokovaly rozvoj celoměstsky významných staveb.

Argumentovat blízkostí správy občanům je v tomto případě nesmyslná. „Možná to platí v městské části Nedvězí, kde je těch obyvatel asi 200 a starosta tak každého z nich zná, ale v žádném případě to neplatí na Praze 4, kde jich je 120 tisíc. To už je skutečně hodně velké město,“ poznamenala Krnáčová. Podle ní ale fragmentace politických názorů v Česku nyní dosáhla takového stupně, že najít shodu na redukci městských částí už podle ní není reálné. „Kapříci si nevypustí rybník,“ poznamenala.

Konfliktem zájmů je, když starostové městských částí sedí také v zastupitelstvu magistrátu. Tam logicky převažuje jejich snaha získat z městského rozpočtu nebo výhod co nejvíce pro svou městskou část a celopražské zájmy zůstávají zcela v pozadí jejich priorit.

Hlavní prioritou by v nadcházejícím období měla být dostavba městského okruhu, tedy na Blanku navazující tunel Vlasta. Praha by také sama neměla stavět byty tak, jak o to usiluje současná reprezentace města. „Veřejný sektor neumí stavět, neumí soutěžit zakázky. To, aby Praha sama stavěla byty, opravdu nechtějme,“ zdůraznila exprimátorka.

Tři díly předvolebního speciálu nového podcastu Nekorektní dvojka ředitelky mezinárodní developerské skupiny UDI Group Marcely Fialkové s bývalou primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou najdete tento týden v pondělí, ve středu a v pátek na streamovacích platformách a na webu Newstream.

Pondělní Nekorektní dvojka se věnuje možnostem a limitům ve správě města samotného, středeční dopravě a dopravní infrastruktuře Prahy a v pátek se speciál zaměří na stagnující rozvoj hlavního města a bude se také věnovat aktuální kauze Dozimetr.

