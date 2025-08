Donald Trump nemá soupeře. Vytáhne opozice opět Harrisovou?

Audio verze článku

Americká Demokratická strana se ještě neoklepala z podzimní porážky. Její lídři nejsou příliš slyšet a podle průzkumů jsou nepopulární. Z politického ústraní však nyní vykoukla bývalá viceprezidentka a neúspěšná kandidátka Kamala Harrisová. Pokusí se demokraty zachránit?

Kamala Harrisová po prohraných prezidentských volbách prakticky zmizela z veřejného prostoru. Na jaře se tvrdě opřela do svého soupeře Donalda Trumpa a jeho cel, jejichž důsledky podle jejího názoru negativně dopadnou na obyčejné Američany. Jeho politiku pak označila za „největší krizi vyvolanou člověkem v moderních dějinách prezidentství“. Jinak jsou ale její vystoupení sporadická.

Šedesátiletá právnička a politička je však příliš mladá, aby odešla do důchodu. Proto se hned po volbách spekulovalo o jejích možnostech. Velmi reálně se jevila možnost kandidatury Harrisové na guvernérku ve její domácí Kalifornii. Nynější výrazný guvernér Gavin Newsom už se o úřad znovu ucházet nemůže a stát patří k demokratickým baštám, takže by pro neúspěšnou prezidentskou kandidátku mohlo být snadné z nabytého politického kapitálu vykřesat alespoň cenu útěchy.

Ve středu ale Harrisová tuto možnost vyloučila, ačkoli z jejího vyjádření vyplývá, že o ní vážně přemýšlela. Pravděpodobně však bude mnohem více vidět, než tomu bylo dosud. „Mé vedení - a služba veřejnosti - prozatím nebude spočívat ve volené funkci. Těším se, že se vrátím mezi lidi a budu naslouchat Američanům, že budu pomáhat ke zvolení demokratům po celé zemi, kteří budou neohroženě bojovat, a že se v následujících měsících podělím o další podrobnosti o svých plánech,“ uvedla v prohlášení.

Je to samozřejmě jen spekulace, ale rozhodnutí by mohlo znamenat, že se Harrisová pokusí o dobytí Bílého domu podruhé v roce 2028, což by jí guvernérské křeslo mohlo zkomplikovat. Měla by taková snaha smysl – a hlavně – má Harrisová pro americkou politiku nějakou přidanou hodnotu?

Demokraté v krizi

Z historického pohledu není úplně běžné, že by se neúspěšný kandidát hlavních stran vracel v dalších volbách, zvláště pak v moderních dějinách (výjimkou je například Trump, ten je ale raritou v mnoha ohledech). Pozice poraženého obvykle není ideálním výchozím bodem pro druhou kandidaturu. Přesto se ale najdou prezidenti, kteří toto prokletí zlomili, například republikán Richard Nixon, který v roce 1960 prohrál s Johnem F. Kennedym, ale v roce 1968 se nakonec dočkal.

Zároveň je možné, že se Demokratická strana bude chtít od nepříliš úspěšné éry Joea Bidena posunout. Ve prospěch Harrisové ale hraje současná situace. Přestože Trump je polarizující postavou, nedaří se jim zformovat politickou protiváhu. Nyní se kongresmani dostali trochu do sedla s nástupem skandálu kolem Epsteina, ale obecně je z jejich lídrů slyšet jen hrstka a jako opozice nejsou moc efektivní. Z průzkumů pro stranu s oslíkem ve znaku vychází nepěkný obrázek. Hned několik z nich naznačuje, že se její popularita blíží minimálním hodnotám za poslední desítky let. Hledání zbrusu nového lídra může být v takovém rozpoložení ošemetný úkol. Už příští rok se přitom chystají volby do Kongresu, které budou pro další vývoj americké politiky určující. Silný hlas by se straně nepochybně dost hodil.

Kdyby se primárky konaly v blízké budoucnosti, měla by Harrisová nad ostatními postavami Demokratické strany navrch. Podle magazínu Newsweek by ji volilo kolem 25 procent demokratů, kdežto třeba kalifornský guvernér Newsom nebo tvář levicového křídla Alexandria Ocasio-Cortez se pohybují pod hranicí deseti procent. Kampaň pochopitelně může všechno změnit, ale zdá se, že Harrisová bez šance není.

