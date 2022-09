Britská premiérka hned první den v úřadu slíbila pomoc firmám s účty za energie. A Fiala se pořád jen radí

Nastupující britská premiérka Liz Trussová se chystá podpořit firmy částkou 40 miliard liber (1,1 bilionu korun), aby jim pomohla vyrovnat se s prudkým růstem cen energií. Mezitím v Česku sílí naléhavé hlasy organizací zastupujících živnostníky a firmy s žádostmi o pomoc. Ta ale zatím od kabinetu Petra Fialy nepřichází.

Plán nové britské premiérky, který je podle agentury Bloomberg těsně před dokončením, počítá buď se zastropováním cen, anebo s jejich snížením o stanovený procentní podíl. Vláda by plán měla představit ve čtvrtek, uvedla BBC. Do praxe by se měl dostat už v říjnu.

Pokud se Trussová u firem přikloní k druhému návrhu, bude to znamenat, že dodavatelé energií budou muset všem firmám nabídnout cenu, kterou vláda schválí. Vláda pak dodavatele odškodní za ztráty, které jim nařízením vzniknou. Ceny by se podle tohoto návrhu každé čtvrtletí znovu posoudily a případně upravily.

Česko na nějaký konktrétní plán pomoci firmám stále čeká. Zatím se jen spekuluje a firmy a živnostníci přestávají být konkurenceschopní vůči sousedním zemím, kde vlády přišly alespoň s nějakými pomocemi.

Ceny energií se začaly zvyšovat už loni, další silný růst se dostavil v letošním roce po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Řada firem se tak potýká s masivním růstem nákladů a některé z nich se obávají o svou existenci.

Česká republika usiluje o celoevropské řešení energetické krize. Pokud se to nezdaří, vláda plánuje národní řešení. O cenách energií budou v pátek v Bruselu na mimořádném zasedání jednat ministři zemí EU.