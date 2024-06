Orbán v ohrožení? Fidesz si připsal nejslabší volební výsledek za 20 let, šanci má proevropský soupeř

Den poté, co Maďaři hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu, vyhlásila vláda premiéra Viktora Orbána velké vítězství. Ve vítězných projevech však chybělo přiznání, že to byl nejhorší výsledek jeho strany Fidesz v evropských volbách od vstupu země do bloku před 20 lety, uvedla agentura AP.

Neslaný nemastný výsledek lze do značné míry přičíst nástupu nové politické osobnosti - Pétera Magyara, bývalého insidera koalice Orbánova Fideszu a Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP), který se s Fideszem rozešel a ohlásil plán vybudovat lidové hnutí, které by Orbána porazilo a ukončilo jeho autokratický systém.

Jedenáct z 21 maďarských europoslanců v zákonodárném sboru EU bude pocházet z Fideszu, což je více, než má jakýkoliv jeho soupeř na domácí scéně. Po oznámení 44 procent volebních hlasů pro Fidesz vláda uvedla, že výsledek jasně signalizuje drtivou podporu Orbánova tvrdého pravicového nacionalismu.

„Ještě nikdy nehlasovalo ve volbách do EP pro Fidesz-KDNP tolik lidí, 2,015 milionu,“ napsal dnes na sociální síti X mluvčí vlády Zoltán Kovács. „Poselství je jasné: Maďaři říkají ne válce, migraci a genderové ideologii,“ dodal.

Ovšem Fidesz si od vstupu Maďarska do EU v roce 2004 nikdy nevedl ve volbách do EP tak špatně. Hlasy pro stranu se oproti 52procentní podpoře ve volbách z roku 2019 prudce snížily a strana přišla o dvě křesla v Evropském parlamentu.

Orbánova moc v ohrožení

András Bíró-Nagy, analytik a ředitel budapešťského think-tanku Policy Solutions, uvedl, že Orbánova moc nebyla od jeho návratu do pozice premiéra v roce 2010 ještě nikdy tak ohrožena.

„Jsme na neznámém území, protože dříve nebylo myslitelné, že by jediná politická strana mohla pro Viktora Orbána představovat vážnou výzvu,“ řekl Bíró-Nagy.

Magyarova nová strana Respekt a svoboda (TISZA) dostala v neděli téměř 30 procent hlasů a získala sedm mandátů v zákonodárném sboru EU. Podle Bíróa-Nagye volby posunou toto hnutí do silnější pozice, z níž by mohlo vyzvat a porazit Orbána v příštím celostátním hlasování, které je naplánováno na rok 2026.

V neděli pozdě večer se u Dunaje shromáždily v očekávání výsledků voleb tisíce Magyarových příznivců. On sám v projevu k jásajícímu davu prohlásil, že výsledek jeho strany je „politickým vítězstvím“, které zahájí novou éru „užitečného, spravedlivého a zejména čestného“ vládnutí.

„Dnešním dnem končí jedna éra,“ řekl Magyar. „Je to Waterloo Orbánovy mocenské mašinerie, začátek konce,“ dodal s odkazem na bitvu, která definitivně ukončila napoleonské války.

Magyar v kampani nevycházel ani tak z konkrétního stranického programu, jako spíše ze strukturální kritiky Orbánova systému, který označoval za prolezlý korupcí, nepotismem, zastrašováním a propagandou. Kritizoval stav maďarského školství a zdravotnictví, obviňoval Fidesz z vytváření třídy oligarchů obohacujících se lukrativními veřejnými zakázkami a sliboval vytvořit konstruktivnější vztah s EU.

Tradiční maďarské opoziční strany nebyly v uplynulých 14 letech pod tlakem Orbánovy vlády a kvůli své vlastní roztříštěnosti schopny toho, aby byly Fideszu vážnějším protivníkem.

„Fenomén Pétera Magyara je příznakem hluboké krize maďarské politiky,“ řekl Bíró-Nagy. „Odráží nejen určitou deziluzi z Orbánova režimu, ale ukazuje i naprosté rozčarování ze zavedené opozice,“ dodal.

Maďaři touží po něčem novém

„Mnoho lidí v Maďarsku touží po něčem novém, touží po změně a jsou ochotni podpořit v podstatě kohokoliv, kdo potenciálně ukáže sílu tváří v tvář Orbánovu režimu,“ řekl.

Magyarův vzestup následoval po sérii skandálů, které otřásly Orbánovou vládou a přiměly k rezignaci prezidentku a ministryni spravedlnosti. Hluboká hospodářská krize, k níž se přidala nejvyšší inflace v 27členné EU, rovněž vedla k poklesu popularity nejdéle sloužícího lídra bloku.

EU zmrazila Maďarsku více než 20 miliard eur (492 miliard korun) kvůli porušování norem právního státu a demokracie, přičemž Orbánovy přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ho ještě více odcizily spojencům z EU a NATO.

Před volbami vedl pětinásobný premiér kampaň založenou na protiunijní rétorice a hlasování označil za souboj, který rozhodne o tom, zda ruská válka na Ukrajině pohltí Evropu. Hodně se opíral o kulturní a rozdělující témata, jako je migrace, práva komunity LGBT+ či obavy, že by v případě úspěchu jeho politických oponentů mohla válka eskalovat a přímo zasáhnout Maďarsko.

Oslabená domácí pozice Fideszu naznačuje, že Orbánovy naděje, že v eurovolbách posílí euroskeptické strany a on si zajistí významnější roli na evropské krajní pravici, se pravděpodobně nenaplní.

„Orbán již zaujal místo radikální pravice v maďarské politice,“ řekl Bíró-Nagy. „Ale průlom, ve který Viktor Orbán doufal, se na evropské úrovni neuskutečnil,“ dodal.