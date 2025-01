Čínský viceprezident se sešel s Muskem a J. D. Vancem

Čínský viceprezident Chan Čeng se ve Washingtonu setkal s generálním ředitelem společnosti Tesla Elonem Muskem a s dalšími členy americké podnikatelské komunity, informovala státní tisková agentura Nová Čína. Chan se sešel i se svým budoucím americkým protějškem J. D. Vancem. S odkazem na čínské ministerstvo zahraničí o tom informovala agentura Kjódó.

Reklama

„Navzdory některým neshodám a třenicím mezi oběma zeměmi mají Čína a Spojené státy rozsáhlé společné zájmy a obrovský prostor pro spolupráci. Obě strany mohou posílit dialog a konzultace,“ řekl podle čínského ministerstva Chan Vanceovi. Shodli se, že vzájemné hospodářské a obchodní vztahy jsou pro obě země důležité.

Muskovi pak čínský viceprezident sdělil, že „uvítá, aby společnost Tesla a další americké společnosti využily příležitostí a podílely se na výhodách čínského rozvoje a přispěly k růstu čínsko-amerických hospodářských a obchodních vztahů“, uvádí zpráva, kterou cituje agentura Reuters.

Trump během víkendu pohádkově zbohatl. Na vlastní kryptoměně Leaders Takhle se dělají peníze: Trumpova nová kryptoměna jej vystřelila mezi 25 nejbohatších lidí světa, ještě v pátek byl „až“ na 415. místě. Nastupující prezident ji spustil předevčírem, už v neděli ale tvořila až zhruba 90 procent jeho majetku. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Tesla navýší investice v Číně

Musk se má stát významným členem Trumpovy administrativy. Čínskému viceprezidentovi americký podnikatel podle agentury řekl, že Tesla je připravena prohloubit investice a spolupráci s Čínou.

Reklama

Nově zvolený americký prezident Donald Trump po svém loňském vítězství v prezidentských volbách pozval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na inauguraci. Ten místo sebe vyslal právě viceprezidenta Chan Čenga.

Karel Pučelík: Joe Biden varuje před krizí, kterou sám pomáhal nastartovat. Jak si ho bude Amerika pamatovat? Politika Joe Biden v pondělí odejde z Bílého domu a přenechá místo Donaldu Trumpovi, před kterým v posledních vystoupeních důrazně varuje. Proti jeho nástupu však udělal málo. Nyní končí jako neoblíbený politik. Kdo ale ví? Třeba k němu historie nakonec bude milosrdná. Karel Pučelík Přečíst článek

Republikán Donald Trump se dnes oficiálně stane 47. prezidentem Spojených států. Inaugurace šéfa Bílého domu z let 2017-2021 se kvůli mrazivému počasí uskuteční uvnitř rotundy Kapitolu. Šéf společností Tesla a SpaceX Elon Musk, který výrazně podpořil Trumpovu volební kampaň, stane spolu s dalším podnikatelem Vivekem Ramaswamym v čele nově vytvořeného týmu pro efektivitu vlády.

Podle sobotní zprávy deníku The Wall Street Journal (WSJ) Trump svým poradcům řekl, že chce do 100 dnů od své inaugurace odcestovat do Číny, aby prohloubil vztahy s čínským prezidentem, které jsou napjaté kvůli Američanově hrozbě, že uvalí vysoká cla na čínský dovoz. Trump tuto asijskou zemi naposledy navštívil v listopadu 2017. Si a Trump spolu už hovořili po telefonu v pátek.