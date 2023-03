Čínský prezident přiletěl do Moskvy, s Putinem jednal čtyři a půl hodiny

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu sešel se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Neformální setkání obou vůdců trvalo čtyři a půl hodiny, informovaly ruské agentury. Dodaly, že čínský host v Putinově doprovodu opustil Kreml a oba prezidenti krátce pohovořili ještě u automobilu čínského prezidenta. Znovu se setkají v úterý.

Návštěva podle agentury AP posílá silný vzkaz západním vůdcům, že jejich úsilí o izolaci Ruska kvůli válce proti Ukrajině neuspělo. Cesta čínského vůdce také představuje povzbuzení Putina jen několik dní poté, co na něj Mezinárodní trestní soud vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území.

Putin podle agentury Reuters označil postoj svého kolegy k mezinárodní situaci za vyvážený. Uvedl také, že se Rusko zabývalo čínským návrhem na vyřešení konfliktu na Ukrajině a že je otevřené jednání. „Podrobně jsme se seznámili s vašimi návrhy na vyřešení akutní krize na Ukrajině. Samozřejmě, že budeme mít možnost to probrat,” řekl podle agentury TASS Putin.

Si Ťin-pching pak podle ruské agentury Putinovi řekl, že čínská strana si velmi cení vztahů s Ruskem a že tyto kontakty mají „dějinnou logiku”. Putinovi také poděkoval za to, že Rusko podle něj Čínu podporuje.

Oba státníci si v úvodu schůzky vyměňovali poklony a používali oslovení přítel. Putin pogratuloval svému čínskému protějšku k obhájení funkce ve volbách. Čínský lídr pak vyjádřil přesvědčení, že Putin taktéž napřesrok uspěje ve volbách, a prohlásil, že Rusko pod Putinovým vedením v posledních letech dosáhlo značných úspěchů.

„Vím, že příští rok se ve vaší zemi uskuteční další prezidentské volby. Díky vašemu vedení dosáhlo Rusko v posledních letech značných úspěchů a rozkvětu. Jsem přesvědčen, že ruský lid vás silně podpoří ve vašich dobrých záměrech,” řekl Si.

Návštěva vzbuzuje obavy Západu

Když se Putin poprvé dostal k moci, slíbil, že skoncuje s chaosem, který zachvátil Rusko po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Ale invaze na Ukrajinu spustila zdaleka největší problémy, s jakými se Putin za své vlády střetl, poznamenala agentura Reuters.

Válka zahájila nejvážnější konfrontaci Ruska se Západem od kubánské raketové krize v roce 1962. Ruská armáda utrpěla na Ukrajině sérii porážek, zatímco Západ uvalil na ruskou ekonomiku dosud nejtvrdší sankce. Ruskému partnerství s Čínou se nyní dostává větší pozornosti, přičemž USA se obávají, že Peking možná zvažuje dodávky zbraní Moskvě. Peking to popřel a na oplátku obvinil Západ z rozdmýchávání války na Ukrajině, dodal Reuters.

Čína je pro Rusko nejdůležitější exportní trh

Další z hlavních bodů jednání prezidentů Číny a Ruska bude podle agentury APA vzájemný obchod těchto velmocí, který loni stoupl téměř o třetinu a činil rekordních 190 miliard dolarů (4,3 bilionu korun). Rusko se snaží kvůli západním ekonomickým sankcím v důsledku ruské invaze na Ukrajinu rozšířit vztahy s Čínou, aby dopad sankcí zmírnilo. Zatímco ruský vývoz do Číny loni rostl, do Evropské unie, Spojených států a do Británie proudilo méně ruského zboží.

Čína je zdaleka největším exportním trhem Ruska, na podzim byla výrazně před Indií a Tureckem. Ruský vývoz do Číny loni podle údajů čínských celních úřadů vzrostl o 43 procent na 114 miliard dolarů. Ruský dovoz z Číny se pak zvýšil o 13 procent na 76 miliard dolarů.

Téměř polovina ruských státních příjmů stále pochází z prodeje ropy a plynu. Pokles dodávek do zemí EU do značné míry kompenzoval zvýšený vývoz do Asie.

Podle zprávy britské stanice BBC vyvezlo Rusko v roce 2022 do Číny dvakrát více zkapalněného zemního plynu (LPG) než v předchozím roce. Vývoz zemního plynu plynovodem Síla Sibiře vzrostl o polovinu, dodávky ropy o desetinu. Čína se také neúčastní pokusů západních zemí zavést globální cenový strop na ruskou ropu.