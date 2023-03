Putinovy naděje na neomezené partnerství s Čínou vzaly zasvé, míní americký institut

Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi se pravděpodobně nepodařilo dojednat neomezené dvoustranné partnerství s Čínou, ve které doufal, uvedl v noci na dnešek ve své pravidelné zprávě k válce na Ukrajině americký Institut pro studium války (ISW). Závazky, které obě země přijaly při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě, jsou podle něj nevyvážené.

Dvojice politiků spolu v úterý v Kremlu jednala čtyři a půl hodiny a vydala také společné prohlášení, v němž se mimo jiné staví proti "všem jednostranným sankcím" vyhlášeným s opomenutím Rady bezpečnosti OSN. Varovala i před zhoršováním krize na Ukrajině a jejím přechodem do "nekontrolovatelné fáze".

Jen vágní diplomatická ujištění

ISW ale poznamenává, že Si nevyjádřil žádný záměr podpořit ruskou válku kromě "vágních diplomatických ujištění", což je podle amerických analytiků pravděpodobně méně, než v co Putin doufal.

"Putinovi se pravděpodobně nepodařilo zajistit přesně takový druh partnerství, jaký potřebuje a po jakém touží, a Si pravděpodobně odjede z Moskvy s ujištěními, která jsou jednostrannější, než Putin zamýšlel," je přesvědčen ISW.

Dokládá to tím, že Putin na rozdíl od Sia slíbil řadu opatření, která "ukazují na pokračující orientaci Ruska na Čínu a jeho závislost na ní v energetickém a hospodářském sektoru, což se ve srovnání s relativně umírněnými závazky Sia jeví jako velmi jednostranné".

Putin mimo jiné slíbil, že zvýší export plynu do Číny a že je připraven pomoci čínským firmám nahradit západní společnosti, které opustily ruský trh kvůli agresi na Ukrajině.