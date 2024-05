Číňané mají nového chatbota. Byl sestrojen tak, aby byl věrný doktríně prezidenta Si Ťin-pchinga

Nejnovější čínský chatbot využívající umělou inteligenci (AI) je věrný doktríně prezidenta a vůdce komunistické strany Si Ťin-pchinga. Čínský úřad pro správu kyberprostoru (CAC) chatovacího robota představil tento týden, přičemž uvedl, že byl mimo jiné vytrénován na spisu zvaném Si Ťin-pchingovy myšlenky o socialismu s čínskými rysy pro novou éru, informovala agentura AP.

Podle AP je nový čínský chatbot připomínkou ideologických parametrů, které by měly splňovat všechny čínské nástroje umělé inteligence.

Zmíněný chatbot má oficiálně sloužit k výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních technologií. Měl by být schopen vytvářet zprávy, shrnovat informace či poskytovat anglické a čínské překlady pro uživatele.

Vytrénován byl na šesti odborných databázích týkajících se technologií, sedmým zdrojem dat byl prezidentův spis, uvedl CAC.

Si Ťin-pchingovo dílo obsahuje 14 zásad, k nimž patří nutnost zachování absolutní moci čínské komunistické strany, posílení národní bezpečnosti a socialistických hodnot či zlepšení životní úrovně občanů.

Podle agentury AP zatím není jasné, jestli je nový chatbot určen pro veřejnost. Pro vnitřní potřeby ho začal užívat Čínský institut pro otázky kybernetické bezpečnosti.

Čína poli umělé inteligence soutěží se Spojenými státy. Technologické firmy jako Alibaba či Baidu již uvedly na trh své chatboty využívající AI, které se podobají chatovacímu robotovi ChatGPT. Podle agentury AP jsou ale čínské nástroje omezenější, protože podléhají přísné cenzuře. To znamená, že například často neodpoví na otázku, která je politicky citlivá.

