Chemické vojsko nemá vybavení, nemůže podporovat bojové jednotky

Ministerstvo obrany nezajistilo v letech 2018 až 2022 obměnu a modernizaci vybavení chemického vojska Armády ČR (AČR). Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Rezort například nenakoupil chemické rozstřikovací automobily, dekontaminační prostředky, vozidla pro odběr nebezpečných látek či protichemické izolační oděvy. Chemické vojsko tak podle kontrolorů nemůže komplexně podporovat činnost armádních bojových jednotek.

Kromě toho armáda pouze částečně plní některé cíle výstavby schopností sil NATO, přestože se ministerstvo obrany k jejich plnění zavázalo, uvedli kontroloři. Podle ministerstva ale NKÚ mimo jiné opominul změnu bezpečnostní situace, kvůli níž se musely přehodnotit modernizační priority.

Ministerstvo obrany vedl v letech 2018 až 2021 Lubomír Metnar (ANO), od prosince 2021 je v jeho čele Jana Černochová (ODS).

Kontroloři zjistili, že z 12 plánovaných akcí uskutečnilo ministerstvo tři, z toho jednu jen částečně. „Důvodem neuskutečnění 75 procent plánovaných nákupů přitom nebyl nedostatek prostředků – roční investiční výdaje resortu obrany se v kontrolovaném období zvýšily o více než 226 procent a ministerstvo mělo na provedení těchto 12 akcí schváleno čerpat ze státního rozpočtu celkem 6,8 miliardy korun,” uvedl NKÚ.

Nové protichemické oděvy nejsou

Podle ministerstva kontroloři opomíjejí rozsah předchozího podfinancování armády i změnu bezpečnostní situace, kvůli kterým musely být přehodnoceny modernizační priority. „Ministerstvo tedy realizovalo investiční akce podle stanovených cílů a dostupných peněz. Situaci v kontrolovaném období, které spadá většinově do předchozího volebního období, významně ovlivnila i koronavirová pandemie,” uvedl úřad.

Kontrolní úřad například uvedl, že s obměnou a doplněním protichemických izolačních oděvů se mělo původně začít už v roce 2016, v době ukončení kontroly je resort plánoval nakoupit do konce roku 2025. „Být vybaven protichemickými oděvy je přitom nezbytnou podmínkou úspěšné certifikace jednotek AČR vyčleňovaných do pohotovostních sborů NATO,” podotkli kontroloři. Minimálně o šest let bude zpožděn i nákup nových chemických rozstřikovacích automobilů. Automobily měly být pořízeny v letech 2022 až 2023, Ministerstvo však nákup odložilo na roky 2028 až 2030.

Na dokončení Těchotína nebyly peníze

Kontroloři zároveň upozornili, že Centrum biologické ochrany (CBO) Těchonín není ani 22 let od zahájení výstavby dokončeno a neplní dvě z devíti statutárních funkcí. Podle ministerstva je výstavba zpožděna kvůli výraznému zvýšení ceny stavby. „V uplynulých letech proto nebyl na dokončení stavby dostatek peněz. Nyní se počítá s uzavřením smlouvy v nejbližších měsících a s následným zahájením výstavby,” reagovalo ministerstvo. Připomnělo, že CBO není a nebylo postaveno pro běžný provoz, ale pro případ závažné krize.