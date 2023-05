Stát utratil dva miliony za opravu rypadla v účetní ceně desítek tisíc korun. NKÚ se pustil do ministerstva obrany

Dvě třetiny aut v české armádě mají překročenou dobu životnosti a ministerstvo obrany neplní plány na pořizování nových vozidel, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Nákupy automobilů se podle něj zpožďovaly a některé se neuskutečnily vůbec. Ministerstvo tak neefektivně a neúčelně utrácelo desítky milionů korun za opravy zastaralé techniky. NKÚ zároveň varoval před nehospodárným nákupem nových osobních terénních aut. Státní vojenský opravárenský podnik VOP CZ neplnil cíle a vykazoval ztrátu, uvedl NKÚ.

Kontrolní úřad prověřoval, jak ministerstvo obrany nakládalo v letech 2018 až 2022 s penězi ze státního rozpočtu na automobilní techniku české armády. „Kontrola ukázala, že technika je zastaralá a její provoz neudržitelný. Průměrné stáří vozidel dosahovalo téměř 21 let, přičemž některá byla v provozu už 39 let," uvedl NKÚ.

Plány obnovy automobilů ministerstvo obrany neplnilo podle NKÚ i přes mnohamiliardové zvyšování svého rozpočtu. Do doby ukončení kontroly nepořídilo například nové autojeřáby, vyprošťovací automobily s nosností 30 tun, automobilní rypadla, odmořovací automobily nebo hákové nakladače kontejnerů.

Nákupy vozů mají zpoždění až šest let

„Oproti původnímu plánu byl například nákup autojeřábů zpožděn nejméně o šest let a nákup hákových nakladačů kontejnerů nejméně o pět let. Důvodem zpožďování nákupů byly změny priorit armády a také dlouhá příprava investičních akcí spojená se změnami technických požadavků," doplnil kontrolní úřad.

Ministerstvo proto nechalo opravovat stará osobní terénní auta a autojeřáby ve špatném technickém stavu, přestože to stálo i víc, než by byla cena nových vozidel. Například za 15 oprav osobních terénních aut starých 22 až 24 let zaplatilo ministerstvo podle NKÚ neefektivně 12,5 milionu korun, podobně vydalo 7,7 milionu za devět oprav jeřábové techniky staré přibližně 30 let. Náhradní díly pro tato auta jsou navíc obtížně dostupné a některé je nutné vyrábět, což opravy prodražuje a prodlužuje.

Plán nákupu terénních vozů bůhvíčproč stoupl o osm set

„Například více než rok trvala a přes dva miliony korun stála oprava 28letého automobilního lopatkového rypadla, jehož zůstatková účetní hodnota činila 63 299 korun," uvedl kontrolní úřad. Nástavba tohoto vozidla přitom za dobu svého provozu pracovala jen necelých 103 hodin.

Nejasnosti jsou podle NKÚ také kolem záměru nakoupit osobní terénní automobily. Ačkoli tabulkově jich armáda nezbytně potřebuje 1344, plán nákupu tento počet převýšil o 884 vozů, tedy o 65,8 procenta. „Nárůst ministerstvo obrany nezdůvodnilo. Podle NKÚ je plán nadhodnocen a hrozí riziko nehospodárného a neúčelného vynakládání prostředků státního rozpočtu ve výši stovek milionů korun," uvedl kontrolní úřad.

Nepořádky ve VOP

Při kontrole VOP CZ kontrolní úřad zjistil, že ministerstvo obrany podnik nevyužívalo v souladu s cíli a záměry. Zakázky od ministerstva tvořily v letech 2018 až 2021 pouze 13,2 procenta jeho tržeb. Podnik také neplnil své finanční plány a byl za dané roky ve ztrátě dohromady 391,8 milionu korun.

Třeba z oprav a údržby armádních autojeřábů a lopatkových rypadel pouze dvě z 34 přinesly VOP CZ zisk, a to dohromady 11 tisíc korun. Na zakázce za 9,4 milionu korun bez daně z přidané hodnoty firma vykázala ztrátu 4,6 milionu, uvedl NKÚ jako příklad.

