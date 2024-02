Dalibor Martínek: Armáda by zase chtěla naše děti. Už přišel ten čas?

Na velkou krizi potřebujeme mít dostatečný počet vygenerovaných záloh, oznámil Karel Řehka, šéf generálního štábu armády. Je to silný apel nejvyššího vůdce ozbrojených sil. Trochu politické prohlášení. Ale kdo umí číst mezi řádky, dobře tuší, že je to předzvěst věcí budoucích.

Je to zároveň trochu toporná věta. Ale Řehka je voják, takže se mu neschopnost mluvit s nevojáky normální češtinou dá prominout. Co jí chtěl vrchní stratég české armády říct? Že chce pod svou jurisdikci víc mladých kluků, kteří se na cvičácích budou řídit řevem svých seržantů, aby se z nich nakonec stali obránci Česka.

V západní Evropě, kam už Česko patří, je obecně málo takových živých cílů, které by chtěly padnout pod dělostřeleckými údery mužiků Putinovského Ruska. To si Putin dobře uvědomuje, a zvyšuje tlak. Na Ukrajině padly desítky tisíc tamních vlastenců za svou zemi. Za poněkud přehlíživého pohledu a jakýchsi zbraňových dodávek západní Evropy, do které by Ukrajinci rádi patřili. A za svůj dvouletý, odhodlaný boj proti Rusům, by tam jistě patřit měli.

Armáda není pro všechny

Úvahy o branné povinnosti, které do světa vypouští generál Řehka, jsou prvním balónkem. Doba, kdy není jasné, jak se válka na Ukrajině bude vyvíjet, generálovi nahrává k radikálnějším návrhům. Řehkův návrh - posbírat mládež a zapojit ji do obrany země - je ale úplně mimo. Mladí lidé by neměli chodit do armády, a už rozhodně ne kvůli penězům. Z armádních kruhů přitom zaznívá, že by mladí měli být ke vstupu do armády motivováni i finančně. Že by měl být zvýšen náborový příspěvek, že by noví vojáci měli mít placené ubytování. A to i pro své manželky a děti. Aby se na své základně necítili být tak sami.

Je to špatná myšlenka. Přece nebudeme bránit svou zem kvůli výši příplatku na bydlení nebo na dítě. Motivace ke službě v armádě (s vědomím, že při jejím výkonu mohu zemřít) má být přece úplně jiná než ekonomická.

A je tu ještě jeden argument, který zaznívá z vojenských kruhů. A sice, že nyní stát nakupuje novou techniku. Stíhačky nebo nová bojová vozidla, drony. Vojáci už prý nechtějí jezdit ve starých vozidlech pěchoty, ve kterých jezdili už jejich dědové. Možnost manipulovat s novou technikou má být lákadlem, branci prý díky tomu raději přijmou službu v armádě. Je to jen další nesmyslné argumentační salto. Nové vojenské technologie jsou tak složité, že je musí obsluhovat profesionálové, ne branci.

Takže, co by vlastně měli dělat oni potenciální branci, po kterých armáda nyní tak touží? Patrně nějaké křoví. Ale hlavně oni vůbec nejsou vůbec potřeba. Bylo by dobré, aby v tomto někdo vůči vojenskému štábu a prezidentovi republiky, vysloužilém vojákovi, oponoval. Má na to politická reprezentace schopnosti, sílu?

Jediný důvod, proč by Češi měli vstoupit do armády a bránit svou vlast, by mělo být jejich vlastní přesvědčení, že je to nejlepší řešení. Možná podpořené geopolitickou situací. Kdyby usoudili, že Česko je nejlepší zemí k životu, kterou stojí za to bránit. Je to tak? Generálové nemusí pochybovat, že by v takovém případě měli statisíce dobrovolníků.

Asi by bylo dobré tyto laiky předběžně seznámit, z které strany pušky vylétá náboj. Takový týdenní kurz by to vyřešil. Víc není potřeba. Generálové, zapomeňte na povinné odvody, kdy inteligentní a nadějní mladí lidé budou chodit na ty vaše pochoďáky. To už v Evropě skutečně skončilo. Je éra technologií.