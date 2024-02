Válka na Ukrajině bude trvat ještě roky. Ruské vzdušné síly překvapily svou nekompetentností, říká expert

Válka na Ukrajině je teď podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity v módu očekávání dlouhého opotřebovávacího konfliktu. Může podle něj trvat ještě roky. Odborník se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace či bezpečnostní politiku a v analýze zhodnotil dva roky konfliktu na Ukrajině.

Začátek konfliktu byl podle něj typický převažujícím despektem bezpečnostních analytiků i veřejnosti k ukrajinské schopnosti bránit se. Debata se podle něj vedla většinou o tom, kolik týdnů uplyne, než Ukrajina padne. „Druhá polovina roku 2022 byla charakteristická prozřením, že ruská armáda je mnohem slabší, než za jakou byla považována. To se projevilo v podceňování ruských vojenských schopností a v nezdravém očekávání podstatné části expertů i veřejnosti ve vztahu k průběhu ukrajinské letní útočné kampaně roku 2023,“ uvedl Kříž.

Na začátku války ruské vedení podle Kříže čekalo, že válka bude rychlá. A mýlilo se. „Na počátku roku 2023 ukrajinské politické elity věřily, že by válka mohla v roce 2023 skončit ruskou porážkou, a mýlily se též. Nyní se obě strany nacházejí v módu očekávání dlouhého opotřebovávacího konfliktu, který klidně může trvat ještě léta, než se Rusko zhroutí. Tedy pokud vydrží západní materiální podpora Ukrajiny. Bez ní se zhroutí Ukrajina,“ míní Kříž.

Řekl, že Ukrajina dostala v roce 2022 mnohem větší materiální a finanční podporu, než se o rok dříve očekávalo. „Z přístupu nevyzbrojujme Ukrajinu, abychom Putina nevyprovokovali, se Západ dostal do roviny dodávek tisíců kusů těžkých zbraňových systémů, a o hodně více než 100 miliard eur pomoci všeho druhu,“ uvedl expert. V roce 2023 podpora podle něj rostla, byla ještě o něco vyšší, než o rok dříve. „Že Ukrajina nedostala ani zdaleka vše, co by potřebovala a co po Západu požadovala, je jiná otázka,“ řekl expert.

Rusko podle něj nikdy není tak silné, jak světu a sobě namlouvá, ale ani nikdy není tak slabé, jak by jeho sousedi pro vlastní bezpečnost potřebovali. Za dva roky trvání konfliktu Kříže překvapilo například to, že Rusové vsadili na scénář „hluboké operace“ a pokusili se s relativně malými silami během několika málo týdnů vyřadit zemi, která je větší než Francie. „Překvapila mě nízká úroveň bojeschopnosti ruské armády, která od roku 2008 procházela zásadní reformou a na invazi se nejméně rok pečlivě připravovala. Tedy dle plánovací dokumentace. Součástí příprav bylo i pořádání velkých cvičení, od kterých bych očekával, že se na nich vojska musela aspoň něco naučit,“ uvedl odborník.

Udivila jej také podle něj lehkovážnost ruských velitelů, štábů a plánovačů, kdy věřili, že půjde jenom o větší cvičení. „Překvapily mě ruské vzdušné síly. Takovou míru nekompetence jsem od nich neočekával,“ poznamenal Kříž.

V souvislosti s ukrajinskou letní ofenzivou roku 2023 Kříže překvapilo, že někdo mohl pomýšlet na provedení průlomu předem připravené obrany protivníka proti jeho vzdušné nadvládě způsobem, jaký se učil ještě koncem devadesátých let. „Překvapily mě prognózy, že Ukrajina může během několika týdnů dosáhnout mezinárodně uznaných hranic,“ řekl Kříž.

Odhadl také, jak se bude situace vyvíjet dál. Rusko se podle něj bude snažit v následujících měsících přesvědčit svět, že nemůže prohrát, že je neporazitelné. „Jako kdyby nebylo rusko-japonské války, první světové války a sovětské porážky v Afghánistánu,“ uvedl expert. Ukrajina se pak podle něj bude snažit udržet si západní podporu, nahlodat podporu Ruska v diktaturách třetího světa a především zmobilizovat společnost ve prospěch válečného úsilí.