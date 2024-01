NATO čeká největší vojenské cvičení od studené války, zapojí se do něj 90 tisíc vojáků

Do největšího vojenského cvičení NATO od studené války, které začne příští týden, se zapojí až 90 tisíc vojáků ze všech států aliance a Švédska. V Bruselu to oznámil jeden z nejvyšších velitelů NATO Chris Cavoli. Cvičení ponese název Steadfast Defender (Pevný obránce) a potrvá až do května.

„Bude to jasná ukázka naší jednoty, naší síly a našeho odhodlání se navzájem chránit,“ uvedl americký generál Cavoli o společném vojenském cvičení.

Předseda Vojenského výboru NATO, admirál Rob Bauer, již na úvod dvoudenní jednání v Bruselu ve středu uvedl, že aliance potřebuje zejména posílit kolektivní obranu. Veškeré kroky k tomu potřebné ale „neleží jen na bedrech uniformovaných“. „Abychom posílili naši kolektivní obranu a zároveň podpořili Ukrajinu v existenčním boji, potřebujeme celospolečenský přístup,“ uvedl nizozemský admirál. „Potřebujeme veřejné i soukromé subjekty, aby změnily své myšlení, z éry, ve které bylo vše plánovatelné, předvídatelné, kontrolovatelné... do doby, ve které se může stát cokoliv. Do doby, ve které musíme očekávat nečekané,“ dodal.

Dnes Bauer zdůraznil, že NATO je silnější než kdy dřív, nicméně stále je potřeba „dělat toho více pro odrazení jakékoli potenciální hrozby“. „Je to i o připravenosti,“ uvedl nizozemský admirál.

Česko na jednání v Bruselu zastupoval náčelník generálního štábu Karel Řehka.

