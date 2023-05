FOTOGALERIE: Titus v českých službách. Armáda převzala první z obrněnců za miliardy

Armáda na obranném a bezpečnostním veletrhu IDET v Brně slavnostně převzala nové obrněné vozidlo Titus. Všech plánovaných 62 strojů ze zakázky za šest miliard korun by měla dostat do konce příštího roku, uvedla armáda na svém webu www.army.cz. Podívejte se ve fotogalerii níže, jak nová posila české armády vypadá.

V červnu 2019 ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na dodávku 62 kolových obrněných vozidel Titus za víc než šest miliard se společností Eldis Pardubice. Armáda má dostat 42 kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a 20 kolových obrněných vozidel, která budou složit jako místo koordinace palebné podpory.

Podívejte se, jak nová posila české armády vypadá:

Česko-francouzská spolupráce

Titus je nové obrněné vozidlo 6×6. Vzniklo ve spolupráci francouzské firmy Nexter Systems, která vyvinula bojovou nástavbu, a české firmy Tatra Trucks, jež dodává podvozek.

Modulární víceúčelový obrněnec představuje podle ředitele sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petra Šnajdárka výrazný posun v digitalizaci soudobého bojiště. "Titus je schopen přijímat a předávat informace od bojujících jednotek do místa velení v řádech minut a doslova až na opačný konec zeměkoule. Nic takového dosud armáda k dispozici neměla," uvedl.

Vozidla ve výzbroji armády nahradí stroje R-5, R-6 a R-7. "Tím, že dokáže informace (obraz a zvuk) předávat rychleji a ve větších objemech, dojde k naprosto zásadnímu posílení této oblasti. Výrazně se navíc zjednoduší komunikace se spojenci na společném bojišti," poznamenal ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petr Milčický.

