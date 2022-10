Chcete žít na Bali? Se třemi miliony v kapse dostanete „zlaté” vízum

Indonésie se rozhodla přilákat v nejisté době nové a movité obyvatele. Sází přitom na svůj největší turistický trumf, romantický ostrov Bali. Od Vánoc začne vydávat speciální víza, která umožní pobyt v zemi deset let. Ale nebude to zadarmo, vízum dostanou jen ti, kteří prokážou, že mají na účtu minimálně 130 tisíc dolarů (asi 3,2 milionu korun), uvedla agentura Bloomberg.

Indonésie se zařadila do závodu o přilákání bohatých globálních občanů k dlouhodobým pobytům ve snaze posílit největší ekonomiku jihovýchodní Asie se zaměřením na svůj trumf - Bali, uvedl Bloomberg.

Země nabízí víza pro založení „druhého domova“ na pět let a deset let těm, kteří mají na bankovních účtech alespoň dvě miliardy rupií (130 tisíc dolarů), říká nové nařízení vydané vládou v úterý. Opatření vstoupí v platnost o Vánocích nebo 60 dnů po jeho vydání.

„Jde o nefiskální pobídku pro některé cizince, aby pozitivně přispěli k indonéské ekonomice," řekl úřadující generální ředitel pro imigraci Widodo Ekatjahjana na Bali během slavnostního zahájení turistické sezóny.

Indonésie následuje další státy

Indonésie se tak připojila k seznamu zemí včetně Kostariky ci Mexika, které nabízejí dlouhodobé pobyty, aby přilákaly profesionály, penzisty a další bohaté lidi. Tyto země se snaží využít rostoucí poptávku po možnostech migrace, protože zástupy vzdělaných pracovníků, známých jako digitální nomádi, chtějí po pandemii využít své nově nalezené svobody k tomu, aby svou práci mohli vykonávat na dálku z místa, kde se jim líbí.

Indonésie představila plány na digitální nomádské vízum v roce 2021, které se zaměřily na přilákání návštěvníků zejména na Bali, což je nejlákavější národní destinace pro turisty a hlavní zdroj příjmů v cizí měně.

Načasování startu se shoduje s prudkým nárůstem turistických příjezdů do Indonésie, protože letecké společnosti jako Garuda Indonesia obnovují po covidových omezeních mezinárodní lety. I proto se očekává, že například nadcházející listopadový summit G20 na Bali přilaká na ostrov desítky tisíc delegátů.