Na palubu bez víza. Zaměstnanec British Airways pomáhal pašovat uprchlíky

Manažer britské aerolinky bral úplatky za to, že cestujícím povolil cestovat z londýnského letiště Heathrow do zemí, kam jim chyběla potřebná víza. Ti pak na místě žádali o azyl. Měl si tak přijít v přepočtu na 89 milionů korun.

Bývalý zaměstnanec British Airways byl obviněn z napomáhání imigračním podvodům. Poté, co byl propuštěn ke stíhání na svobodě, utekl z Velké Británie. Pravděpodobně do Indie.

24letý podezřelý údajně účtoval lidem až 25 tisíc liber, tedy zhruba 740 tisíc korun, za to, že je nechal nastoupit do letadel bez potřebných dokladů.

Většina jeho údajných zákazníků byli indičtí občané. Další „zákazníci“ podnikavce pracujícího pro britského národního dopravce se rekrutovali z řad žadatelů o azyl ve Spojeném království, kterým hrozilo, že jim bude odepřeno právo v zemi zůstat a budou čelit deportaci, uvedl deník Times.

Schválen k cestě

Podezřelý pomocí odbavovacího systému aerolinky označil, že cestující mají elektronickou cestovní autorizaci ke vstupu do země, kterou si vybrali, i když ve skutečnosti neměli platná víza. Po příletu do země cestující okamžitě požádali o azyl. Nejčastěji mířili do Kanady.

Podvod byl možný, protože letecké společnosti jsou nyní výhradně odpovědné za kontrolu, zda mají cestující správná víza a další imigrační dokumenty, než je nechají do letadla nastoupit. Dokud cestující nedorazí na místo určení, neexistuje žádná samostatná kontrola od imigračních úředníků dané země.

Podezřele mnoho žadatelů

Letecké společnosti se obvykle snaží zajistit, aby cestující měli správné papíry, protože čelí hrozbě vysokých pokut a pokrytí nákladů na repatriaci cestujících, kterým je do země odepřen vstup.

Podvod vyšel najevo, až když si kanadské úřady všimly, že cestující na letech British Airways do Toronta a Vancouveru velmi často žádají o azyl, jakmile se dostanou k imigrační přepážce na letišti.

Vyšetřovatelé se domnívají, že k trestné činnosti docházelo až pět let, čímž podezřelý získal až tři miliony liber, tedy téměř 89 milionů korun. Policie se stále snaží podezřelého vypátrat a spolupracuje se svými protějšky v Indii v rámci mezinárodního pátrání. British Airways podezřelému vypověděly smlouvu.

