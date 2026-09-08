Dalibor Martínek: Každý pokus odvolat vládu se hodí. Pozornost nemusí krást jenom Turek
Lidovci oznámili, že chtějí ve Sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Přestože tento pokus, pokud by se uskutečnil, patrně nedopadne, je důležité takové pokusy dělat. A to hned ze dvou důvodů – věcného, ale i marketingového.
Aktuální záminkou pro svolání schůze poslanců je rozpočet. Odporuje prý programovému prohlášení vlády. Podle šéfa lidovců Jana Grolicha by měla vláda rozpočet změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. K svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů, Grolich nyní jedná s lídry dalších opozičních stran.
Samotný argument opozice o souladu či nesouladu rozpočtu s vládním prohlášením není moc silný. Vládní koalice si rozpočet schválila většinou ve Sněmovně, s tím se dá těžko hnout.
Lidovci chtějí kvůli rozpočtu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Jan Grolich tvrdí, že kabinet porušuje vlastní programové prohlášení, a pokud by opozice uspěla, počítá s expertní vládou a novým rozpočtem před předčasnými volbami.
Lidovci chtějí shodit Babišovu vládu. Kvůli rozpočtu chystají hlasování o nedůvěře
Politika
Lidovci chtějí kvůli rozpočtu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Jan Grolich tvrdí, že kabinet porušuje vlastní programové prohlášení, a pokud by opozice uspěla, počítá s expertní vládou a novým rozpočtem před předčasnými volbami.
Programová prohlášení jsou obvykle jen jakési deklarace, aby bylo co slíbit voličům, v zásadě cár papíru. Každý takový slib lze porušit, když se pro to najde nějaké zdůvodnění. A ani takový důvod nemusí být nějak moc faktický. V tomto případě Alena Schillerová prostě prohlásila, že vyšší schodek je v zájmu národa a že se proinvestujeme k prosperitě. Samozřejmě je to nesmysl, přesnější by bylo říct, že se projíme k bankrotu, ale rozhodující je hlasování Sněmovny. Vše ostatní je jen omáčka pro voliče.
Přesto má smysl hlasování o důvěře vládě neustále opakovat. Ne proto, že by byla šance vládu svrhnout. Zaprvé, prací opozice je kritizovat špatné vládní kroky. A že jich u této vlády lze najít plnou nůši.
Práce s médii je klíč
Má to však i druhou, možná ještě důležitější rovinu. Prací opozice je také dostávat svá témata mezi veřejnost. Sebrat si díl pozornosti. Hlasování o důvěře vládě je ideální příležitostí. Už jenom o možnosti takového hlasování veřejně mluvit je prostě dobrý marketingový tah. A ten opozice potřebuje jako sůl.
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Michal Nosek: Motoristé objevili na Šumavě katastrofu. Zatím hlavně komunikační
Názory
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Není vůbec žádný důvod neustále nechávat prostor Macinkovi s Turkem. Turkovy řeči o yperitu na Šumavě jsou zřejmým nesmyslem, a celý Červeného plán na likvidaci nějakého starého nepořádku v bývalém vojenském újezdu brzy vyprchá. Jenže, účel už byl splněn. O Motoristech se zase mluví, tiskovou konferenci o bordelu v lese vysílá televize, novináři kladou otázky.
Není jediný důvod, aby si opozice neustále nechávala krást veřejný prostor. Nemusí hned přicházet s yperitem nebo někoho srazit autem. Klidně stačí jedna pěkná schůze o důvěře vládě. To, jestli může být úspěšná, není podstatou věci. Opozice by měla obecně projevovat víc iniciativy a nenechávat se neustále zahánět do mediálního kouta bandou provokatérů.
Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka
Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za zhruba 192 milionů korun začne ještě v září a potrvá až do června 2028. Podle ministra Igora Červeného by při mimořádné události mohly některé látky vytvořit toxický koktejl na principu fosgenu. Bývalý ministr Petr Hladík ale žádá zveřejnění závěrečné zprávy sanační firmy Dekonta, aby její závěry mohli prověřit nezávislí odborníci. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
Toxický koktejl pod Šumavou. Sanace bývalého vojenského prostoru potrvá téměř dva roky
Politika
Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za zhruba 192 milionů korun začne ještě v září a potrvá až do června 2028. Podle ministra Igora Červeného by při mimořádné události mohly některé látky vytvořit toxický koktejl na principu fosgenu. Bývalý ministr Petr Hladík ale žádá zveřejnění závěrečné zprávy sanační firmy Dekonta, aby její závěry mohli prověřit nezávislí odborníci. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.