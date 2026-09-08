Doprava dostane rekordní balík. Stát chce příští rok investovat 183 miliard
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) by měl v roce 2027 hospodařit s částkou 183,1 miliardy korun. Ve srovnání s letošním rozpočtem jde o navýšení o 13,8 miliardy korun. Více peněz mají získat všechny tři hlavní investorské organizace – Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic i Ředitelství vodních cest.
Návrh rozpočtu schválil výbor fondu a vzala jej na vědomí dozorčí rada. Definitivní podobu však ještě musí potvrdit vláda a následně Poslanecká sněmovna.
Do investic půjde 127 miliard
Investiční výdaje mají dosáhnout 127 miliard korun, což je meziročně o 7,5 miliardy více. Zbývající prostředky jsou určeny především na opravy, údržbu a provoz dopravní infrastruktury a na chod investorských organizací.
Polsko dokončilo za loňský rok téměř 209 tisíc bytů, Česko jen něco přes 33 tisíc. Rozdíl nezmizí ani po přepočtu na počet obyvatel. Severní soused staví rychleji také obchodní nemovitosti a český kapitál toho stále výrazněji využívá. Tuzemský trh má však jednu silnou disciplínu. Tou je logistika.
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Polsko dokončilo za loňský rok téměř 209 tisíc bytů, Česko jen něco přes 33 tisíc. Rozdíl nezmizí ani po přepočtu na počet obyvatel. Severní soused staví rychleji také obchodní nemovitosti a český kapitál toho stále výrazněji využívá. Tuzemský trh má však jednu silnou disciplínu. Tou je logistika.
Z národních zdrojů by měl fond získat 164,3 miliardy korun. Dalších 18,8 miliardy má přitéct z evropských programů, zejména z programu Doprava, Nástroje pro propojení Evropy CEF a Modernizačního fondu.
Vyšší zapojení národních peněz souvisí podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) s koncem současného programového období evropských fondů. Stát by však neměl polevit v přípravě nových staveb.
„Je důležité pokračovat v přípravě projektů, abychom měli co nejlepší startovní pozici vůči ostatním státům při získávání prostředků z evropských fondů po roce 2028. Významné zvolnění přípravy staveb by se nám v dalších letech vymstilo,“ uvedl ministr.
Silničáři dostanou 87 miliard
Ředitelství silnic a dálnic má podle návrhu hospodařit s 87 miliardami korun, meziročně o 5,9 miliardy více. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl uvedl, že schválení rozpočtu zajistí dostatek peněz na pokračování výstavby páteřní dálniční sítě.
V současnosti je ve výstavbě 243,7 kilometru dálnic a silnic první třídy. V příštím roce chce ŘSD zahájit například stavbu dalších částí dálnice D52 v okolí Novomlýnských nádrží a nového úseku D55 mezi Napajedly a Babicemi.
Část peněz má směřovat také na úpravy dopravní infrastruktury související s výstavbou nového jaderného zdroje v Dukovanech.
Železnice získá téměř 78 miliard
Správa železnic by měla dostat 77,6 miliardy korun, tedy o 5,4 miliardy více než letos. Rozpočet má pokrýt pokračování rozestavěných projektů, nové modernizace i opravy a údržbu železniční sítě.
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Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
„V roce 2027 tak budeme moci začít modernizovat mimo jiné dvě důležité tratě na Moravě nebo úsek mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí, který tvoří alternativu k hlavnímu koridoru,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. Investice podle něj přinesou rychlejší cestování, vyšší kapacitu tratí a spolehlivější provoz.
Ředitelství vodních cest má v návrhu vyčleněno 1,518 miliardy korun. V porovnání s letošním rokem je to o 202 milionů více.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.