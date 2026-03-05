Vyberte si z našich newsletterů

Česko posílá další repatriační lety z Blízkého východu. Pro občany míří letadla do Ammánu i Maskatu

Česko posílá další repatriační lety z Blízkého východu. Pro občany míří letadla do Ammánu i Maskatu
ČTK
Česká vláda pokračuje v repatriaci občanů z Blízkého východu, kde leteckou dopravu narušil konflikt mezi Izraelem a Íránem. Do jordánského Ammánu nyní letí letadlo společnosti Smartwings, další stroje směřují z ománského Maskatu. Podle premiéra Andreje Babiše jsou repatriační lety pro české občany zdarma, otázka jejich ceny ale vyvolala spor mezi vládou a ministerstvem zahraničí.

Do jordánského Ammánu míří letadlo společnosti Smartwings, které má přivézt české občany zpět do Prahy. Další lidé se vracejí také z ománského Maskatu. Ve Sněmovně o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj jsou repatriační lety z oblastí ohrožených konfliktem s Íránem pro české občany zdarma.

Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő dopoledne uvedl, že větší armádní airbus s kapacitou přes 90 míst je na cestě z Maskatu do Prahy. Menší vládní speciál odletěl do Ománu dnes v deset hodin.

Ropa může zdražit až o 80 procent. Válka na Blízkém východě hrozí novou inflační vlnou

Money

Válka na Blízkém východě a prudký růst cen ropy mohou podle analýzy agentury Bloomberg vyvolat novou vlnu globální inflace a zpomalit hospodářský růst. Největším rizikem je možné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy.

nst

Přečíst článek

Babiš poslancům řekl, že Česká republika dosud uskutečnila pět repatriačních letů. Další stroj podle něj nyní přiváží lidi právě z Maskatu. Premiér také kritizoval pojišťovny, které podle něj aerolinkám zvyšují ceny pojistek.

Současně upozornil, že stát nemůže pomoci všem Čechům, kteří se snaží vrátit z jiných částí světa přes přestupní letiště v Dubaji. „Vy všichni, co mi píšete z Thajska, Malediv nebo Vietnamu ohledně tranzitu, nemůžeme vám pomoci. Děláme vše pro to, abychom pomohli lidem na Blízkém východě,“ uvedl premiér.

Otázku vyvolala také cena repatriačních letů. Zatímco Babiš tvrdí, že cestující za let z Jordánska platit nebudou, ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že cena letenky činí 15.000 korun. Cestující by podle resortu pouze podepsali závazek k platbě, kterou by nemuseli hradit okamžitě. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) později v Senátu vysvětlil, že částka by pokrývala nutné náklady, například letištní poplatky či pojištění.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Podle středečních informací se repatriačními lety armádních speciálů dosud vrátilo více než 260 lidí. Dalších nejméně 760 českých občanů přiletělo od úterý do Prahy z Blízkého východu letadly společnosti Smartwings.

Napětí v regionu výrazně vzrostlo poté, co Izrael a Spojené státy v sobotu zahájily údery na Írán. Americký prezident Donald Trump krok zdůvodnil snahou zabránit Teheránu získat jadernou zbraň. Írán následně odpověděl raketovými a dronovými útoky na Izrael i americké základny v regionu.

Konflikt výrazně narušil leteckou dopravu na Blízkém východě. Omezení se dotklo i velkých přestupních uzlů, jako jsou letiště v Dubaji či Dauhá, která slouží jako klíčová tranzitní místa pro cestující z Evropy do Asie.

 

Úřad zastavil řízení se Seznamem kvůli cenám na Sreality. Firma upraví ceník

Sídlo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně
Profimedia
nst
nst

Antimonopolní úřad zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou prověřoval kvůli možnému zneužití dominantního postavení na trhu online realitní inzerce. Firma se zavázala změnit ceník na serveru Sreality.cz tak, aby byly ceny spravedlivější pro menší realitní kanceláře.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz. Úřad firmu podezíral, že na serveru Sreality.cz nastavila cenová pravidla tak, že zvýhodňovala velké realitní kanceláře na úkor menších hráčů. Rozhodnutí je pravomocné.

Andrej Babiš

Politico: Babišův byznys od klinik plodnosti po květiny. Brusel nemá úplný přehled

Zprávy z firem

Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.

nst

Přečíst článek

Podle úřadu Seznam účtoval výrazně rozdílné ceny za zveřejnění inzerátů. Realitní zprostředkovatelé s malým počtem nabídek mohli platit až padesátkrát vyšší cenu za jeden inzerát než kanceláře s velkým množstvím nabídek. Ceny se navíc lišily podle regionu a výše slev závisela i na tom, zda makléř působil samostatně, nebo byl součástí větší realitní sítě.

ÚOHS se situací zabýval od roku 2024. Po jednání s úřadem Seznam navrhl změny, které mají podmínky sjednotit. Firma sníží základní cenu za zveřejnění inzerátů na prodej i pronájem nemovitostí. Nově mají být ceny stejné pro všechny realitní zprostředkovatele bez ohledu na region. Zároveň se upraví systém množstevních slev tak, aby méně zvýhodňoval velké realitní sítě. Nový ceník má Seznam zavést do 90 dnů od pravomocného rozhodnutí.

Metro D
Aktualizováno

Antimonopolní úřad uklidnil tendr na metro D, stavbu ale dál brzdí soud

Zprávy z firem

Výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výběr sdružení firem vedených společností Subterra napadla u antimonopolního úřadu firma Strabag. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Strabag se s rozhodnutím seznamuje.

ČTK

Přečíst článek

Podle místopředsedy ÚOHS Kamila Nejezchleba mají podniky s dominantním postavením přísnější povinnosti než ostatní firmy. Musí proto nastavit pravidla tak, aby nebyla diskriminační. Přijetí závazků podle něj neznamená, že Seznam zákon skutečně porušil, ale umožňuje rychle odstranit možné narušení hospodářské soutěže bez dlouhého správního řízení.

Dvě pražská kina jsou mezi stovkou nejlepších na světě

Dvě pražská kina jsou mezi stovkou nejlepších na světě
Profimedia
ČTK
ČTK

Pražská kina Lucerna a Edison se dostala do žebříčku 100 nejlepších kin světa podle magazínu Time Out. Ocenění získala především za atmosféru, architekturu a dramaturgii.

Pražská kina Lucerna a Edison Filmhub se dostala do prestižního žebříčku 100 nejlepších kin světa, který sestavil globální magazín Time Out. Zařadila se tak po bok legendárních filmových sálů v Tokiu, Paříži nebo Los Angeles.

Lucerna se umístila na 62. místě, Edison obsadil 75. příčku. O zařazení českých kin informovala distribuční společnost Film Europe.

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič

Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Zprávy z firem

Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.

sta

Přečíst článek

Kino s historií i moderní atmosférou

Recenzentka magazínu Time Out ocenila u kina Lucerna především jeho atmosféru a architekturu.

Historický sál funguje jako kino už od roku 1909 a patří k nejstarším promítacím prostorům v Praze. Podle magazínu vyniká atmosférou fin de siècle i kombinací secesních a artdecových prvků.

Lucerna je dnes známá především díky filmovým premiérám, velkému sálu i kavárně v paláci Lucerna na Václavském náměstí.

Netflix

Stranger Things ovládly kina. Finále seriálu vydělalo víc než nový Avatar

Enjoy

Závěrečný díl kultovního seriálu Stranger Things dokázal něco, co se streamovacím projektům daří jen výjimečně. I přes souběžné uvedení na platformě Netflix přilákal do kin statisíce diváků a během dvou svátečních dnů utržil přes 25 milionů dolarů.

ČTK

Přečíst článek

Edison jako filmový „intelektuální uzel“

Magazín Time Out označil Edison Filmhub za „intelektuální filmový uzel“. Kino provozuje distribuční společnost Film Europe.

„Sedm let se snažíme promítat kvalitní filmy v jedinečné funkcionalistické architektuře s nábytkem inspirovaným bauhausem,“ uvedli zakladatelé společnosti Ivan a Dominik Hroncovi.

Podle nich láká Edison diváky nejen na výběr filmů, ale také na kavárnu, architekturu i atmosféru prostoru.

Projekt Edison Filmhub se nyní rozšiřuje také mimo Českou republiku. V lednu otevřel nový prostor Edison v Bratislavě, který má dva sály a kavárnu.

Kino vznikalo podle jeho zakladatelů šest let v historickém centru slovenské metropole.

Snímek dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi s českou koprodukcí získal cenu britské filmové akademie

Politika

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.

ČTK

Přečíst článek

