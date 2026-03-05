Česko posílá další repatriační lety z Blízkého východu. Pro občany míří letadla do Ammánu i Maskatu
Česká vláda pokračuje v repatriaci občanů z Blízkého východu, kde leteckou dopravu narušil konflikt mezi Izraelem a Íránem. Do jordánského Ammánu nyní letí letadlo společnosti Smartwings, další stroje směřují z ománského Maskatu. Podle premiéra Andreje Babiše jsou repatriační lety pro české občany zdarma, otázka jejich ceny ale vyvolala spor mezi vládou a ministerstvem zahraničí.
Do jordánského Ammánu míří letadlo společnosti Smartwings, které má přivézt české občany zpět do Prahy. Další lidé se vracejí také z ománského Maskatu. Ve Sněmovně o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj jsou repatriační lety z oblastí ohrožených konfliktem s Íránem pro české občany zdarma.
Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő dopoledne uvedl, že větší armádní airbus s kapacitou přes 90 míst je na cestě z Maskatu do Prahy. Menší vládní speciál odletěl do Ománu dnes v deset hodin.
Válka na Blízkém východě a prudký růst cen ropy mohou podle analýzy agentury Bloomberg vyvolat novou vlnu globální inflace a zpomalit hospodářský růst. Největším rizikem je možné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy.
Ropa může zdražit až o 80 procent. Válka na Blízkém východě hrozí novou inflační vlnou
Babiš poslancům řekl, že Česká republika dosud uskutečnila pět repatriačních letů. Další stroj podle něj nyní přiváží lidi právě z Maskatu. Premiér také kritizoval pojišťovny, které podle něj aerolinkám zvyšují ceny pojistek.
Současně upozornil, že stát nemůže pomoci všem Čechům, kteří se snaží vrátit z jiných částí světa přes přestupní letiště v Dubaji. „Vy všichni, co mi píšete z Thajska, Malediv nebo Vietnamu ohledně tranzitu, nemůžeme vám pomoci. Děláme vše pro to, abychom pomohli lidem na Blízkém východě,“ uvedl premiér.
Otázku vyvolala také cena repatriačních letů. Zatímco Babiš tvrdí, že cestující za let z Jordánska platit nebudou, ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že cena letenky činí 15.000 korun. Cestující by podle resortu pouze podepsali závazek k platbě, kterou by nemuseli hradit okamžitě. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) později v Senátu vysvětlil, že částka by pokrývala nutné náklady, například letištní poplatky či pojištění.
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové
Podle středečních informací se repatriačními lety armádních speciálů dosud vrátilo více než 260 lidí. Dalších nejméně 760 českých občanů přiletělo od úterý do Prahy z Blízkého východu letadly společnosti Smartwings.
Napětí v regionu výrazně vzrostlo poté, co Izrael a Spojené státy v sobotu zahájily údery na Írán. Americký prezident Donald Trump krok zdůvodnil snahou zabránit Teheránu získat jadernou zbraň. Írán následně odpověděl raketovými a dronovými útoky na Izrael i americké základny v regionu.
Konflikt výrazně narušil leteckou dopravu na Blízkém východě. Omezení se dotklo i velkých přestupních uzlů, jako jsou letiště v Dubaji či Dauhá, která slouží jako klíčová tranzitní místa pro cestující z Evropy do Asie.