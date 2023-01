Británie přitvrzuje, šéfům technologických firem hrozí vězením

Takzvaní rebelové v Konzervativní straně předložili pozměňovací návrh, který pro šéfy technologických firem jako je Facebook nebo Twitter navrhoval až dva roky vězení za neschopnost chránit děti před škodlivým obsahem. Vláda premiéra Rishiho Sunaka slíbila, že jim vyhoví.

Šéfům technologických firem by mohlo ve Velké Británii hrozit vězení, pokud jejich platformy opakovaně selžou v ochraně dětí před škodlivým obsahem na webu. Vláda premiéra Sunaka s rebely uzavřela dohodu, aby se vyhnula vyhlídce na první parlamentní porážku, píše ekonomický deník CNBC.

Rebelové předložili pozměňovací návrh k zákonu o internetové bezpečnosti, který navrhoval tresty odnětí svobody až na dva roky za neschopnost chránit nezletilé před škodlivým obsahem, jako je zneužívání dětí a sebepoškozování. A dopadl by na šéfy těchto firem.

O zákonu se mluví ve chvíli, kdy byl britský influencer a bývalý kickboxer Andrew Tate zatčen v Rumunsku pro podezření ze znásilnění. Tate má na sociálních sítích miliony sledujících – přestože na TikToku, Instagramu, Facebooku či YouTubu dostal za své misogynní komentáře zákaz publikovat.

Je to potřetí, co Sunak, který má v parlamentu většinu 67 hlasů, ustoupil tváří v tvář podobným revoltám v parlamentu od svého říjnového nástupu do úřadu, píše CNBC. Británie, stejně jako Evropská unie a další země, se snaží chránit uživatele sociálních sítí, a zejména děti, před škodlivým obsahem, aniž by poškozovala svobodu slova.

Návrh zákona, který pozorně sledují tech manažeři v USA, byl navržen tak, aby vytvořil jeden z nejtvrdších online režimů pro technologické společnosti na světě. Vláda ho chtěla původně zjemnit, ale teď se zdá, že s rebely uzavřela dohodu. Podle jednoho z nich, Billa Cashe, veterána Konzervativní strany, je dohoda s ministry „obrovským krokem vpřed“. Pro BBC uvedl, že vysocí manažeři už „nebudou chtít riskovat, že půjdou do vězení“.