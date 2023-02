V Británii mizejí pobočky bank. Senioři jsou zoufalí

Za osm let z britských měst zmizelo přes pět tisíc bankovních poboček. To je úbytek o zhruba 40 procent. Největší problém to působí důchodcům a podnikatelům.

Reklama

Pětaosmdesátiletou Jane potkávám na náměstí v městečku Petersfield v hrabství Hampshire, stojí před prázdnou budovou. Ještě loni tu bývala pobočka banky Barclays. „Sice jsem u nich zůstala, ale s tím internetovým bankovnictvím mi pomáhá syn, já z toho mám strach,“ říká důchodkyně, která mluví za většinu obyvatel v jejím věku.

Virtuální svět není pro všechny

Z Petersfieldu, v němž žije spousta penzistů, zmizelo během posledního půlroku hned několik poboček bank. Vedle Barclays tam zavřela pobočky také HSBC.

Z ulic Petersfieldu mizí pobočky bank. Podívejte se:

Jde o trend, který se nevyhýbá žádnému koutku Velké Británie. Banky se snaží šetřit a uzavírají své pobočky ve snaze přesunout bankovní styk do virtuálního světa. Petersfield na tom ještě není tak špatně, nějaké banky tu zatím zůstávají, jiná města stejné velikosti již přišla o všechny. Z mapy Británie během posledních let zmizely tisíce poboček bankovních domů.

Reklama

Věčný David Bowie. V Londýně bude mít vlastní muzeum Enjoy Londýnské Muzeum královny Viktorie a prince Alberta (V&A) získalo do svých sbírek rozsáhlý archiv hudebníka Davida Bowieho a hodlá ho zpřístupnit veřejnosti. Odborníci, ale i fanoušci zesnulého zpěváka budou mít už za dva roky možnost prozkoumat přes 80 tisíc položek, které dokumentují Bowieho bohatou a rozmanitou kariéru, a to včetně kostýmů, rukopisů, fotografií nebo korespondence, napsal server BBC News. ČTK Přečíst článek

Senioři s online bankingem zápasí

Podle spotřebitelského sdružení Which? se jich od roku 2015 vytratilo přesně 5355. A to již mezi lety 1991 a 2016 se dokonce jejich počet snížil méně než na polovinu.

„Jsem staromódní,“ říká místní jednasedmdesátiletý rezident Iain. „Chci prostě někam přijít, potřást si s někým rukou a vyřídit to osobně. Je dost neosobní dělat to online, navíc se jako důchodce bojíte internetových podvodů,“ dodává.

Starší lidé zápasící s počítači či chytrými mobily jsou snadným cílem pro internetové podvodníky. Iain se i přes svůj strach z moderních technologií nakonec naučil používat mobilní bankovnictví. „Nic jiného mi nezbývalo,“ říká. Charitativní organizace Age UK, která lobbuje za zájmy starších obyvatel, na banky apeluje, aby se více vžily do role seniorů. Řada z nich stále „není“ online. Internet je pro ně moc složitý nebo drahý.

HSBC téměř zdvojnásobila zisk, banka ale zveřejnila opatrný výhled Money Britská HSBC, největší evropská banka podle aktiv, v úterý oznámila zisk za čtvrté čtvrtletí roku 2022 před zdaněním 5,2 miliardy dolarů (116 miliard Kč). Výsledek překonal očekávaní analytiků i banky samotné. ČTK, obi Přečíst článek

Dvě hodiny pro drobné

Je studené zimní pondělní ráno a zástupy nakupujících proudí centrem Petersfieldu. Prohlížejí si výlohy obchodů, vybírají hotovost z bankomatů či míří do jednoho z blízkých supermarketů či kavárny. Rozhodně se nedá říci, že by se tu neděla žádná ekonomická aktivita. Do koronavirové pandemie tady dokonce byla i restaurace oceněná michelinskou hvězdou. Z pohledu ekonomické síly to rozhodně není žádné české maloměsto o necelých 16 tisících obyvatelích.

Pobočku ve městě zatím drží banky Lloyds, NatWest a Santander. Je otázkou, jak dlouho ještě. Pro místní podnikatele jsou mizející bankovní pobočky taky problém. Provozovatelé obchodů na pobočkách proměňují hotovost, aby měli co zákazníkům vracet na hotovostní platby. „Zatím jsme z Barclays přešli k NatWestu, ale kdoví, jak dlouho tu ten zůstane,“ říká Josephine, majitelka místní kavárny. „Kdybychom museli jezdit deset, dvacet mil do jiného města, zabere nám to každý den i dvě hodiny. Je to obtěžující,“ uzavírá.

Britské banky vyplatí tisícové bonusy. Pomáhají zaměstnancům přežít inflaci Money Jednorázový bonus 1500 liber přidá k srpnové výplatě britská HSBC. Snaží se tak svým níže postaveným zaměstnancům pomoci překonat razantní nárůst cen, který se v Británii blíží deseti procentům, uvádí agentura Bloomberg. sta Přečíst článek