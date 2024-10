Bookmakeři mají jasno. Americkým prezidentem bude Trump

Kdo bude příštím prezidentem USA? Podle sázkařů i bookmakerů má blíž k Bílému domu exprezident Donald Trump. Kursovým favoritem bookmakerů je i v šesti ze sedmi swing states.

Bookmakeři necelý týden před volbou vnímají jako favorita republikána Donalda Trumpa, na kterého se sází v kursu 1,5:1. Šance demokratky Kamaly Harrisové jsou aktuálně ohodnoceny kursem 2,55:1. Sázkaři jsou s bookmakery zajedno, 73 procent vkladů jde na Trumpa, úspěch Harrisové se opírá „jen“ o 27 procent sázek.

„Favorit voleb se změnil a je pravděpodobné, že svou pozici Trump v kursech ještě upevní. Nejvýraznější posun je vidět necelý týden před volbou, kdy aktuálně kurs na Harrisovou vyskočil až na 2,55:1. Kurs na Trumpa naopak klesnul na 1,5:1, což ho staví do role žhavého favorita. Exprezident totiž úspěšně zvládá horkou fázi kampaně - daří se mu tlačit témata, ve kterých je nejsilnější - ekonomika a migrace. Recept, který mu přinesl vítězství už v roce 2016,“ říká Timo Polinský, bookmaker sázkové kanceláře Fortuna.

I přes nižší kurs na vítězství Donalda Trumpa budou volby velmi vyrovnané, což naznačují i kursy na procentuální rozpětí získaných hlasů u obou kandidátů. Harrisová je každopádně výraznou favoritkou lidového hlasování (tzn. získá vyšší celkový počet hlasů než její soupeř) v kursu 1,45:1.

Trump je favoritem ve swing states

O vítězi prezidentských voleb ale rozhodne počet volitelů a to především v nerozhodnutých státech – tzv. „swing states“. Právě v nich má aktuálně Donald Trump podle kursů větší šanci uspět než jeho demokratická protikandidátka. Že Donald Trump zvítězí dokonce ve všech 7 swing states bylo ohodnoceno kursem 2,85:1. V případě Kamaly Harrisové se jedná o kurs 10:1.

„Z průměru průzkumů v čase je vidět trend v nárůstu preferencí exprezidenta, který může ve finále rozhodnout. To se odráží také v kursech – v 6 ze 7 swing states je favoritem Trump. Jeho úspěch v alespoň čtyřech z nich byl navíc ohodnocen velmi nízkým kursem pod 1,4:1. Nejlépe si Trump vede v Arizoně (1,25:1), Georgii (1,37:1) a Severní Karolíně (1,38:1), které jsou, pokud chce pomýšlet na oválnou pracovnu, jeho povinností. Právě tyto státy ho mohou výrazně přiblížit ke kýženému počtu 270 volitelů,“ shrnuje Polinský.

